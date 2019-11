GUGLIONESI. Viviamo in un mondo maschilista che relega, ancora e purtroppo, la donna in un angolo della casa. In un mondo fatto di padri padroni, in un mondo del ‘zitta e muta’. Fin quando dovremo subire tutti questi soprusi? Fin quando dovremo far finta che vada tutto bene? Perché fino a quando continueremo a giustificare certi comportamenti, non andremo da nessuna parte. Siamo nell’epoca delle tecnologie, siamo nell’epoca dove, in teoria, uomini e donne hanno gli stessi diritti e doveri. Ma basta un niente per far sì che queste teorie vengano ‘smontate’. Siamo nel 2019 ma la donna viene vista ancora come la ‘serva della casa’. Ed è proprio tra le mura domestiche che si vivono i peggiori maltrattamenti, le peggiori violenze. E, spesso, queste donne non hanno il coraggio di denunciare.

Nasciamo in un mondo che ci vuole ‘crocerossine’, le salvatrici di quegli uomini che non cambieranno mai. Non siamo le principesse che devono essere salvate, siamo delle guerriere che si devono salvare da sole. Salvare da uomini che non ci meritano.

Dovremmo cambiare il nostro modo di vedere le cose, dovremmo avere più sensibilità e solidarietà femminile. Se non cambiamo il modo di vedere le cose, non cambierà mai nulla.

Non è una maglietta scollata che vi obbliga a usare violenza su di noi. Non è una minigonna, non è il nostro modo di porci. Tenete l’ormone a bada, fate le valigie, lasciateci vivere.

“Troppo spesso siamo testimoni di donne maltrattate – dice la Presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Stefania Addesa - ci sono donne che soffrono e vengono umiliate, altre donne che muoiono per colpa di un uomo violento. Oggi, e sempre, dobbiamo ricordarci, invece, quanto siamo reattive noi donne. La donna è forza, è madre natura, è spirito di iniziativa, è bellezza. Care amiche donne, l'amore è soprattutto amore per noi stesse: avere coraggio, il coraggio di dire ‘Basta’. Ogni donna merita di volersi bene, di amarsi totalmente, merita di vivere libera da ogni forma di violenza. Nella ‘Giornata mondiale contro la violenza sulle donne’ l’Amministrazione comunale è vicina a tutte quelle donne che ogni giorno sono vittime di soprusi e di violenze, con l'invito al coraggio di ribellarsi e di denunciare il proprio disagio”.

Per questo motivo, le donne dell’amministrazione e la consigliera di minoranza Giuliana Senese hanno proposto che il municipio, il monumento ai caduti venisse illuminato di rosso. Per l’occasione, le dipendenti del comune hanno indossato un nastrino rosso e il corso principale, Lungomare, è stato riempito di palloncini rossi, simbolo, appunto il rosso, della giornata contro la violenza sulle donne.

“La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale…

un po’ più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere Amata”. William Shakespeare