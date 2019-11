TERMOLI. Dall’assessora alle Politiche sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola, in compagnia delle dipendenti della struttura che sorge a Largo Martiri delle Foibe, arriva un messaggio speciale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Oltre a illuminare di rosso e addobbare con la coccarda il municipio, anche un monito diretto:

«Opportunità di una educazione al rispetto per le donne coinvolgendo gli attori protagonisti del processo formative, le famiglie e le scuole fin della più tenera età. Dopo i convegni, gli attestati di solidarietà, le campagne di sensibilizzazione, I segni della violenza le donne li portano tutti i giorni, violenza fisica e psicologica. Mi farò portavoce nelle sedi istituzionali per creare momenti di riflessione, discussione e confronto nel tempo, per giungere a delle vere tutele per le donne vittime di violenza, tutto non si fermi solo al 25 novembre. Mi place concludere con una frase di Isaac Asimov: la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci».