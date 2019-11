Attese enormi e gente nei corridoi, una sola infermiera e il laboratorio analisi va in tilt

TERMOLI. Tempi di attesa amplificati e gente alla rinfusa nei corridoi. E’ questo lo spaccato al laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo, narrato dal dottor Giancarlo Totaro.

«Oggi a causa della mancanza di infermieri al laboratorio analisi dell'ospedale di Termoli i tempi di attesa si sono amplificati e la folla traboccava per i corridoi limitrofi.

Gente in piedi, compresi gli anziani e una infermiera in servizio che si è sentita male a causa dello stress da lavoro.

Alla carenza di tecnici che rende ormai difficile offrire tutti i servizi che al momento adesso si aggiunge anche quella degli infermieri (pienamente abili al servizio).

A molti piace pensare che arrangiarsi e tirare avanti sia l'unica strada percorribile ma questo è il gioco di chi nel tempo ha permesso il depauperamento di tutti i reparti dell'ospedale San Timoteo di Termoli: tacere e subire la carenza di personale.

L'ospedale di Termoli sta pagando per tutte le reticenze di noi medici che non abbiamo denunciato queste situazioni di carenza di personale.

Il sottoscritto non ci sta e protesta denunciando pubblicamente questa carenza di personale che oggi si è pesantemente aggravata a causa di situazioni contingenti e che domani senza alcun provvedimento di emergenza sicuramente creerà un grosso disagio per i cittadini di Termoli e del basso Molise.

Devo dire per onestà intellettuale che il commissario Giustini si è immediatamente attivato per adempiere alle sostituzione peccato però che il treno parte per Termoli ma poi non si saprà fino a domani se si sarà in grado di assicurare il personale necessario al reparto ed il servizio all’utenza.

Ora basta tacere e attendere le chiusure dei reparti, anche noi medici nelle nostre funzioni dirigenziali abbiamo dei doveri dei cittadini termolesi e bassomolisani che ci pagano lo stipendio. Tutto il laboratorio si impegna e si impegnerà ad evitare disservizi agli utenti, come ha sempre fatto, ma i problemi non si risolvono se si nascondono e se non si mette il personale poi arrivano le chiusure dei reparti.

Gli ospedali di Termoli e Larino hanno già pagato a causa di "questo male" dell'asfissia degli organici.

Chi di dovere provveda con somma urgenza e senza dialettiche temporeggiatrici a mandare infermieri e tecnici Tlsb al laboratorio di analisi di Termoli e senza alcuna scusa perché centinaia di persone tutti i giorni, interni ed esterni, usufruiscono del servizio assolutamente insostituibile».