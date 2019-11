Al via gli attesi lavori sulla Montenero-mare Copyright: Termolionline.it

MONTENERO DI BISACCIA. La Provincia di Campobasso ha iniziato i lavori per la riapertura al transito della sp 153 (Montenero-mare), per la quale sono stati stanziati 370.000 euro che serviranno a realizzare due paratie per un totale di 56 pali, bonificare il corpo stradale del tratto dissestato, inserire drenaggi e ripristinare opere di regimazione idraulica; la strada sarà quindi ripavimenta e dotata di nuova segnaletica.

Con un ulteriore finanziamento e contestualmente ai lavori in corso, sarà riattivata l’illuminazione dell’innesto con la S.P. 55 e con la Chiatalonga.

La Montenero-mare verrà interdetta al transito per qualche giorno, ma è bene ricordare che quel tratto risulta essere già chiuso e che comunque la strada verrà sbarrata in quanto sarà completamente smantellata per le bonifiche.

La ditta sta lavorando alacremente per terminare i lavori entro fine anno e potrebbe essere necessario asfaltare successivamente per garantire l’assestamento del terreno, ma questa è una valutazione che faranno i tecnici in un secondo momento.