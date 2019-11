TERMOLI. La “Giornata dell’Adesione” dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) è uno degli eventi più significativi dell’associazione ecclesiale di volontariato che ha, come carisma specifico, l’accompagnamento e la cura delle persone con disabilità nei santuari mariani nazionali ed internazionali, sin dal lontano 1903.



Nel pomeriggio di domenica 24 novembre 2019 la famiglia unitalsiana, guidata dalla presidente regionale Anna Di Mella, e dal presidente della sottosezione termolese, Raffaele Monaco, è stata accolta dal Vescovo, mons. Gianfranco De Luca nella Basilica Cattedrale di Termoli, per celebrare la santa messa unitamente all’assistente spirituale don Elio Benedetto, parroco di Palata.

Nel corso della celebrazione eucaristica ogni socio ha rinnovato solennemente la propria disponibilità a servire con dedizione e impegno tutti coloro si trovino nel bisogno, tutte quelle persone per le quali ogni dama e barelliere ha il compito di scoprire difficoltà come l’infermità, la solitudine, la malattia, il disagio umano e sociale, e rispondere a tutto ciò cristianamente, facendo del proprio impegno un’occasione di crescita reciproca e una possibilità nel percorrere insieme una strada di solidarietà, creando nuove opportunità di riscatto e di rinascita.

Le attività dell’associazione sono molteplici durante il corso dell’anno, con momenti sia formativi che ludici, l’organizzazione dei pellegrinaggi, l’impegno nel cercare risposte alle povertà umane personali e sociali.

Alla celebrazione ha preso parte anche una rappresentanza di studenti dell’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, invitata dall’associazione, perché da alcuni anni, ormai, l’istituto superiore è coinvolto nel servizio durante i pellegrinaggi a Lourdes grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro che vede i ragazzi impegnarsi con amore e sensibilità sia in viaggio sul treno e a Lourdes nelle strutture di accoglienza dell’associazione.

Testo a cura di Antonello Croce