Dove si vive meglio? Molise in classifica ma nessuno commenta

MOLISE. Quali sono le città italiane più dinamiche? La classifica di “Italia oggi” fotografa, annualmente, il benessere nazionale nelle 107 province con dati che rilevano le attrattive turistiche, gli svaghi della popolazione e l'offerta culturale. Quale sia la città dove si vive meglio viene esternato dalla “fotografia” della salute attraverso indicatori che rilevano la mortalità, la speranza di vita, la diffusione di farmaci per malattie croniche e l'accesso ai servizi sanitari sul territorio. Come al solito il Molise ha poco spazio; ma non perché quel quotidiano economico si sia scordato della sua esistenza. Il fatto è che, dai dati relativi alla 20^ regione, c’è così poco da attingere che sarebbe meglio non parlarne. Ad ogni buon conto c’è questo ed altro nella classifica 2019 sulla qualità della vita che – come sempre - ha originato opposte reazioni sul ‘web’.

Da quello del Sindaco di Roma (la Capitale è finita al 76° posto), felice perché la Città eterna è sembrata uscire (ma non è vero) dalle sempiterne buche, fino al Comune ed alla Provincia di Catanzaro che, benché assise all'80° posto, hanno espresso soddisfazione per il miglioramento registrato e per la conquista … del “primato regionale”.

Pure il sindaco Appendino è contento. Secondo la ricerca del quotidiano,Torino nell'ultimo anno “ha fatto un balzo in avanti di ben 29 posizioni in termini di qualità della vita. C'è ancora tanto da fare, ma continueremo a farlo finché tutti i cittadini non vedranno nella nostra città il posto migliore in cui vivere e creare il futuro per loro e per le loro famiglie”. Solo un auspicio? Ma è già tanto! Di contro, rafforzato dal balzo dal 43° al 13° posto, si è dichiarato contento – senza riserve - il Sindaco di Bologna, qualificata Città n. 1 per l’istruzione e la formazione dei giovani. Idem per Pierluigi Biondi (FdI), primo cittadino de L'Aquila che, dal 72°, è transitata al 48° posto. “Avere guadagnato 24 posizioni rappresenta la conferma del buon lavoro fatto per migliorare sempre di più la qualità del nostro territorio”. A Reggio Emilia, scesa di tono come Provincia (dall'11° al 25° posto), l’opposizione dichiara, senza mezzi termini:”Reggio è in caduta libera con i suoi quartieri allo sbando e la criminalità che ha raggiunto livelli impensabili. La qualità dell'aria è indecente e la soluzione del Pd è la costruzione di un mastodontico impianto di Biogas alle porte della Città”.

Del Molise sarà meglio non parlare, tanto ogni anno – più o meno – la storia è la stessa: Campobasso occupa il 71° posto ed Isernia la segue, ma neppure a ruota (84^ posizione). Ma nessun politico, né di maggioranza né di opposizione, ha rilasciato dichiarazioni; e, con la Casta, non si sono pronunciati, sui ‘social’, manco i vari portatori di voti.

L'ultima posizione della classifica non è andata giù al sindaco di Agrigento:”La lettura dei dati dice che siamo pessimi perché criminali (parole testuali: nda), incapaci di lavorare e di innovarci, non abbiamo strumentazioni diagnostiche negli ospedali e respiriamo un'aria come quella di Milano. La qualità della vita sarebbe «impietosa» se non fosse per l'aumento del numero dei visitatori nella Valle dei Templi, il Premio nazionale del Paesaggio conseguito, le eccellenze di alcune imprese nell'ambito del turismo relazionale, l'eccellenza di alcuni settori della ristorazione, improntate a un contesto di sostenibilità e di qualità”. Sin qui le autocritiche.

Ma c’è anche chi ribalta i risultati della classifica, provando ad inquadrarli da un altro punto di vista. E così Crotone, che era penultima (106 su 107), è diventata – per gioco – la seconda. Trionfale l’annuncio da sfottò di un quotidiano locale, secondo cui la città calabrese sarebbe arrivata seconda nella prestigiosa classifica della qualità della vita; e ciò benché si tratti di “un capoluogo di provincia solitamente bistrattato dai confratelli calabresi”. E così la Patria dell’atleta Milone e di Pitagora è finita ad un passo dal gradino più alto del podio. Ma sarebbe stato tutto merito “di un aeroporto internazionale funzionante e ben organizzato, di una vasta offerta artistica, ma soprattutto delle tantissime possibilità occupazionali e di crescita riservate ai giovani, ma soprattutto alle donne. Un riconoscimento frutto del decennale impegno della classe politica nazionale e locale”. Naturalmente il giornale che scriveva queste cose faceva solo dell'ironia.

Claudio de Luca