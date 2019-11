Sisma in Albania Copyright: Consigliere di Stato del Presidente Ilir Meta

Sisma in Albania Copyright: Consigliere di Stato del Presidente Ilir Meta

Sisma in Albania Copyright: Consigliere di Stato del Presidente Ilir Meta

Sisma in Albania Copyright: Consigliere di Stato del Presidente Ilir Meta

Sisma in Albania Copyright: Consigliere di Stato del Presidente Ilir Meta

Sisma in Albania Copyright: Consigliere di Stato del Presidente Ilir Meta

PORTOCANNONE. «Massima solidarietà ai fratelli di Albania per la sconvolgente sequenza sismica che ha devastato una parte del Paese. Abbiamo appreso immediatamente di crolli, vittime e feriti».

A parlare è il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, che solo la settimana scorsa si trovava proprio a Tirana per partecipare come relatore a un incontro internazionale.

«Ho sentito telefonicamente subito i miei referenti dall’altra parte dell’Adriatico, offrendo sia ospitalità che, nei limiti delle nostre possibilità, primi aiuti e prima assistenza, materiale. Inoltre cercherò di fare anche rete coi sindaci delle località arbereshe dell’Alta Puglia e del Molise, per mettere in campo un’azione sinergica, a sostegno delle popolazioni terremotate in Albania».

Infine, lo stesso Caporicci si è sentito col Governatore Donato Toma, che ha garantito di mettersi a disposizione della Protezione civile nazionale per l’eventuale supporto allo Stato transfrontaliero.



Intanto, sempre a Portocannone, già è partita l'organizzazione di una raccolta fondi per materiale di emergenza.