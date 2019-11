Archeoclub d'Italia, Oscar De Lena rieletto per la terza volta presidente a Termoli

TERMOLI. Un 2019 sulla cresta dell’onda per Oscar De Lena, rieletto per la terza volta a Presidente dell'Archeoclub di Termoli.

Già destinatario di numerosi riconoscimenti, dove abbina la valorizzazione del territorio all’opera documentale, De Lena si è distinto nelle visite guidate a innumerevoli comitive, estere e di altre regioni (ma anche molisane), sia nel borgo antico e a Termoli che nell’hinterland.

Il nuovo direttivo dell'Archeoclub di Termoli, riunitosi ieri sera, lunedì 25 novembre, ha riconfermato per la terza volta a Presidente dell'Associazione Oscar De Lena. Nella carica di vice-Presidente Giuseppina Caruso e Segretario Francesco Soriano. Gli altri componenti del Direttivo sono: Enzo Antonarelli, Ettore Silverio, Lucia Lucianetti e Raffaele Bassani.

L'Archeoclub di Termoli è affiliata all'Archeoclub d'Italia che nel 2019 comprendeva 158 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale con circa 4500 iscritti.

La "mission" dell'Associazione è la promozione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e storico-archeologico del territorio in cui è presente. E’ quello che l'Archeoclub di Termoli, con i suoi 90 iscritti, si preoccupa di fare da 45 anni, da quando questa associazione fu fondata nella nostra città.

Il Presidente De Lena in una breve sintesi, ha riepilogato le più importanti attività svolte dall'Associazione nell'ultimo triennio: organizzate 18 escursioni in città d'arte e di interesse archeologico; visitate 29 località; organizzate 12 conferenze e presentazione libri; accompagnate in visita al nostro borgo vecchio oltre 5300 tra turisti e studenti; partecipazione a 7 trasmissioni televisive della Rai, Sky TV, Mediaset e Molise Web; partecipazione a diversi Pon promossi dalle scuole di Termoli-Programma Operativo Nazionale del Miur.

Augurando buon lavoro alle "new entry" entrate a far parte del nuovo direttivo, De Lena ha voluto ringraziare anche gli ex appartenenti al precedente direttivo Sandro Morgagni (vice-presidente) – Elio Selvaggio (segretario) – Francesco Fimiani (tesoriere) e Michele Zeffiro che per anni hanno dato il loro fattivo contributo per l'associazione.