Terremoto in Albania, giovedì incontro dei sindaci Arbëreshë a Montecilfone

MONTECILFONE. #TerremotoAlbania, «a Montecilfone, insieme con gli altri comuni Arbëreshë del Molise, è vicina alle popolazioni colpite dal violento terremoto avvenuto nella notte in Albania. In occasione dell’incontro, convocato giovedì 28 novembre, alle ore 10 presso il Comune di Montecilfone, con i sindaci Arbëreshë si parlerà anche di eventuali misure di solidarietà da intraprendere per aiutare, nel nostro piccolo, le popolazioni colpite».

Lo annuncia il sindaco Giorgio Manes.

«La natura sa essere anche spietata, quindi, soprattutto in questi casi dobbiamo far sentire la nostra vicinanza ai fratelli gemelli dell’altra sponda adriatica». Nell’odierna mattinata il sindaco Giorgio Manes ha contattato il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta per esprimere vicinanza e solidarietà.