Sisma in Albania, il sindaco di Ururi Primiani invoca aiuti dall'Italia

URURI. Assieme a Montecilfone e Portocannone, aspettando Campomarino, a muoversi anche l’amministrazione comunale di Ururi, sull’emergenza e sul dramma vissuto in Albania a causa della sequenza sismica che ha sconvolto parte del Paese.

Il primo cittadino Raffaele Primiani ha inviato 4 missive istituzionali al Capo dello Stato Ilir Meta, al Console di Bari Adrian Haskaj, all’ambasciatrice a Roma Anila Bitri e al Governatore del Molise Donato Toma.

«Apprendiamo in queste ore, con trepidazione, le notizie sul sisma che questa notte ha colpito l'Albania. Sono ore difficili per il popolo albanese che per l'ennesima volta si trova ad affrontare una situazione dai connotati disastrosi. In qualità di sindaco del Comune di Ururi insieme all'Amministrazione Comunale, oltre a esprimere vicinanza, restiamo a diposizione per qualsiasi forma di aiuto e collaborazione utile a lenire le ferite provate dal sisma. Siamo sicuri che da questo disastro l'Albania ne uscirà ancora una volta più forte di prima».

«Questa mattina abbiamo scritto alle autorità albanesi e a quelle italiane compreso il Presidente della Repubblica Italiana per attivarsi con gli aiuti. Come Comune siamo vicini al popolo albanese e nel limite delle nostre possibilità offriamo il nostro aiuto e esperienze negli eventi sismici», ci ha riferito lo stesso Primiani.