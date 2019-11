TERMOLI. Il prossimo 5 dicembre, giornata dedicata al nostro patrono San Basso e a tutta la “Gente di Mare” che per il mare ha dato non solo la prestazione lavorativa ma anche la vita, inizieranno le consuete cerimonie: ad aprire le danze, la messa in Cattedrale celebrata dal Vescovo della Diocesi Termoli-Larino mons. Gianfranco De Luca con la stragrande maggioranza dei pescatori della marineria termolese. Dopo il rito religioso, il corteo si recherà al porto per depositare una corona d'alloro ai piedi del Monumento alla Gente di Mare e a tutte le persone perite in mare e di cui in alcuni casi il mare non ha restituito nemmeno il corpo.

Ma quest'anno ecco le novità, per ora ufficiose: sempre il 5 dicembre, alla fine della Messa, una statua che raffigura San Basso sarà benedetta e posizionata nel piccolo spazio sito poco prima dell'inizio dell’arco che porta a Largo Tornola, poi ci si sposterà verso la rotonda che da viale Corsica (quella meglio conosciuta come la rotonda di Mimmo Cannone), e la rotatoria stessa verrà dedicata a San Basso e vi saranno posizionati dei pannelli con foto e manifesti dedicati al nostro santo patrono. Poi come ogni anno la consegna degli attestati premio Gente di Mare, ai migliori studenti delle scuole di ogni ordine e grado termolesi e ad alcuni termolesi che si sono distinti in svariati campi della vita sociale e lavorativa, sempre per la crescita ed il bene di Termoli.