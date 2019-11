CAMPOBASSO. Una imponente macchina dei soccorsi dal Molise all'Albania per prestare soccorso alla popolazione colpita dal terremoto.

A fornire all'Ansa i numeri è Alberta De Lisio, responsabile della Protezione civile regionale. Sono 35 i volontari, coordinati da un funzionario della Protezione civile regionale che si imbarcheranno dal porto di Bari questa sera. La colonna mobile è inoltre costituita da: tre container con 45 tende, per un totale di 270 posti letto, una cucina da campo completa con 23 tavoli e 54 panche, per 250 posti, tre generatori di corrente da 150 kw, 80 radiatori per il riscaldamento, 4 padiglioni igienici mobili, una tensostruttura, 11 automezzi di cui 5 appartenenti ad associazioni di volontariato e 6 in dotazione alla Protezione civile regionale con una officina mobile.

''Motivi più che affettivi ci spingono a correre in soccorso del popolo albanese, col coordinamento della Protezione Civile nazionale. Oltre ai 3 comuni di lingua albanese che abbiamo in Molise, ci sono relazioni personali: conosco bene sia il sindaco di Tirana che il Presidente della Repubblica, che stamattina ci ha chiamato tramite il suo consigliere: quindi quando il capo della Pc nazionale Borrelli ci ha chiamato abbiamo detto subito sì e ci siamo mobilitati''. E' quanto dichiara all'Ansa il presidente della Regione Molise Donato Toma a commento della colonna di aiuti partita oggi alla volta di Bari da dove si imbarcherà per Durazzo.

"Diamo una mano per lo stato di emergenza, dove porteremo la nostra esperienza, poi si vedrà per il futuro - spiega Toma riferendosi al post sisma - la missione è guidata dal dirigente Angelo Dal Gesso, alla sua ottava esperienza di terremoto, quindi in buone mani".

Sono partiti per l' Albania e ci resteranno una settimana a prestare il loro aiuto ai terremotati i volontari del Basso Molise della Protezione civile regionale. Si tratta di giovani che risiedono nei Comuni dove è presente la minoranza linguistica albanese e che parlano una lingua derivata dall'antico dialetto che permette loro tuttavia di comunicare e farsi capire al di là del mare. Al loro rientro saranno sostituiti da altri operatori locali. I volontari in partenza dai centri di etnia 'arbereshe' hanno un legame costante con i territori d'oltremare che ha radici antiche e che si rinnova con contatti continui tra le comunità anche sulla scia delle iniziative degli enti pubblici locali.

Gli stessi Comuni coltivano scambi culturali e rinnovano costantemente amicizia e vicinanza. La comunità molisana albanese arriva dal sud dell'Albania. I soccorritori in partenza sottolineano però di non avere famigliari tra la popolazione colpita dal sisma. Per quanto riguarda la loro destinazione finale, sarà decisa una volta arrivati in Albania. Il sindaco di Ururi, Raffaele Primiani, ha annunciato l'iniziativa su Facebook: "Stiamo preparando la missione in Albania. In costante collaborazione con il Dipartimento Nazionale, il Nufrom di Durazzo, la Regione Puglia, il Comando Generale CP, il Coi, i Vigili del Fuoco e la Provincia di Trento. Intanto consentitemi un grazie al personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa che, dalle prime luci di stamattina, è con me al lavoro e senza i quali tutto quello che stiamo facendo sarebbe impossibile. Sono sempre stati per me una famiglia imprescindibile anche a distanza di tanti anni. E un grazie affettuoso - conclude - anche ai tanti volontari che ci hanno dato disponibilità a partire". (Fonte Ansa.it)