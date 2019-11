LARINO. Nuove brutte sorprese per i cittadini del cratere sisma 2002. A darne notizia è l’avvocato Ennio Cerio, dell’Unione nazionale consumatori.

«I poveri cittadini, già colpiti duramente dal sisma del 31 ottobre 2002 e continuamente vessati dagli adempimenti fiscali e tributari relativi, hanno visto notificarsi in questi giorni di fine novembre, laute cartelle di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia)relativi a tributi per annualità pregresse.

Si tratta nello specifico di recupero di tributi erariali per Irpef, Irap, etcper annualità 2004-2005-2007-2008 relative alla rateazione agevolata per il periodo di sospensione fissato in seguito al terremoto (ossia dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008) attivate per regolarizzare, in misura agevolata, la propria posizione fiscale ma non sempre onorate per indisponibilità finanziarie. Si ricorda che i Comuni coinvolti sono: Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Ururi.

Non sempre però tali avvisi risultano legittimi in base ai termini di prescrizione disposti dalla legge vigente, la stessa però, per essere riconosciuta, dovrà essere eccepita nelle sedi competenti. Spesso però il cittadino non è un esperto tributario, per questo le Associazioni dei Consumatori vengono in aiuto assistendo il contribuente nel percorso di verifica e se nel caso, nella richiesta di annullamento dell’atto impositivo».