Raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, si esprime anche il Comune

TERMOLI. Anche la giunta Roberti delibera sul raddoppio ferroviario, decidendo di stabilire quanto già siglato con i precedenti atti sottoscritti e fatto salvi gli accordi intrapresi con Rete Ferroviaria Italiana e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a condizione che siano approvate le seguenti proposte:

A. non venga compromessa, con le realizzazione dell’opera, alcuna possibile soluzione futura per la sistemazione complessiva della stazione di Termoli e il miglioramento della sua accessibilità e funzionalità; a tale fine, rispetto al progetto preliminare approvato, si confermi, così come previsto nel progetto definitivo oggetto di Conferenza di Servizi, l’arretramento della progressiva di inizio dell’intervento dal km 0,0 di progetto, in corrispondenza della radice sud della stazione di Termoli, al km 2+400, in corrispondenza della diramazione della Linea Termoli – Campobasso dalla Linea Ferroviaria Adriatica, eliminando di fatto la necessità di realizzare opere di allargamento della sede per la costruzione di un terzo binario;

B. Rete Ferroviaria Italiana rediga e presenti al Comune di Termoli, entro sei mesi dall'approvazione del Progetto definitivo del Raddoppio della tratta Termoli – Ripalta, a seguito della positiva chiusura della Conferenza di Servizi, un documento di fattibilità delle alternative progettuali finalizzato alla “Sistemazione del Nodo ferroviario di Termoli” ed, in particolare a: risolvere, con soluzioni alternative alle barriere antirumore, l’impatto acustico all’interno dell’abitato cittadino ed individuare ed analizzare, al contempo, le possibili soluzioni per ridurre l’effetto cesura della ferrovia, incrementando i sistemi di collegamento tra le due parti della città adiacenti all’area ferroviaria, nello specifico redigere un progetto condiviso che consenta una riqualificazione urbanistica, ambientale ed acustica del territorio per la quale Rfi dovrà munirsi delle relative autorizzazioni;

ottimizzare l’impianto ferroviario cittadino rendendolo altresì compatibile con la futura connessione dello stesso con le vicine direttrici ferroviarie nazionali in fase di potenziamento, oltre che con i principali punti di mobilità passeggeri e merci di interesse regionale (aree industriali, portuali, ecc.);

eliminare nelle aree stazione/ferroviaria e limitrofe le attività e operazioni di manovre e scambio merci come attività intermodale tenuto conto che queste rientrano tra gli obiettivi generali del Piano Regolatore Generale del Porto di Termoli.

C. vengano stralciate dal progetto di raddoppio della tratta Termoli - Ripalta e ricondotte nell’ambito del le alternative progettuali di cui al punto B), le barriere antirumore previste in progetto nel tratto di linea tra la radice sud della stazione di Termoli (progr. 0,00) e il punto di confluenza tra la Direttrice Adriatica e la linea Termoli – Campobasso (progr. 2+400 circa).

D. Rete Ferroviaria Italiana su autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovrà utilizzare le economie derivanti dall'appalto per la realizzazione del raddoppio in argomento, per la progettazione ed esecuzione della copertura della stazione ferroviaria di Termoli, già stabilito nei precedenti accordi stipulati.

E. Rete Ferroviaria Italiana dovrà impegnarsi e realizzare in un lasso di tempo non superiore a 24 mesi dalla stipula del presente: n.1 sovrappasso in località Punta di Pizzo per collegare via Corsica con la sottotante via di Rio vivo; 2 sottopassi sul lungomare nord di Termoli; 1 sovrappasso pedonale, nella zona ex viadotto Foce dell'Angelo, in modo da collegare la zona cimitero con via C. Colombo; lo spostamento della sotto stazione elettrica in una zona a sud di Termoli nella Zona Industriale.

F. Rete Ferroviaria Italiana dovrà impegnarsi entro 6 mesi a favore del Comune di Termoli: a cedere gratuitamente l'area della piazza Donatori di Sangue e l'area a ridosso viale Trieste, entrambe oggi adibite a parcheggi; la definitiva cessione delle aree e fabbricati di via Dante dopo la sistemazione dei muri parapetti totalmente fatiscenti soggetti ad un forte fenomeno di carbonatazione e del relativo marciapiede impraticabile; a concedere in comodato d’uso gratuito, per almeno 15 anni, il fabbricato sito all’interno della stazione di Termoli, oggi praticamente in disuso, nel quale al piano terra si trovano alcuni locali destinati ad attività commerciali e a servizi igienici, da utilizzare come "casa della musica" dove studenti, giovani e meno giovani, con la passione della musica, potranno dedicarsi a studi, laboratori e concerti.

Infine, nella delibera di lunedì scorso e pubblicata oggi, si ritiene necessario stipulare apposito protocollo d'intesa, da parte di tutti i soggetti interessati: Comune di Termoli, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Rete Ferroviaria Italia, che tenga conto di quanto sopra elencato, il cui schema è allegato alla presente con la precisazione che gli aspetti di dettaglio saranno approntati in occasione del passaggio nel prossimo Consiglio comunale.