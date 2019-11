TERMOLI. Ci siamo: è la settimana del Black Friday, questa usanza tutta americana, di super occasioni e prezzi vantaggiosi in diversi settori commerciali. Anche in Italia, ormai da qualche anno, si propone questa iniziativa ed anche nella nostra città i preparativi fervono freneticamente, i negozi riempiono i magazzini, i centri di grande distribuzione triplicano le offerte su una moltitudine di prodotti.

Siamo andati in centro a sentire come si stanno preparando i commercianti e i possibili acquirenti, anche alla luce dell'iniziativa che l'amministrazione comunale ha pensato di istituire per le giornate del 28, 29 e 30 Novembre per incentivare a raggiungere il centro e le altre zone della città, ovvero di non far pagare i parcheggi blu, un’iniziativa che pare abbia raccolto l'approvazione dei più tra i commercianti e i clienti.

Fermiamo qualche persona che non vuole essere ripresa e solo così accetta di rispondere: -Signora sta arrivando il Black Friday, lei come si prepara?

"Si è deciso di fare questo evento prima dell'arrivo della tredicesima e per di più a fine mese quando i soldi sono già finiti da più di una settimana: io parlo per me, ma rimane il fatto che l'iniziativa è ottima, ma farla ad inizio mese penso sia meglio. Il fatto dei parcheggi gratis mi sembra cosa ben fatta magari se la ripetessero sotto Natale, sarebbe fantastico.“

E ancora: “Penso che sia una cosa buona per il cittadino, l’occasione di trovare qualche merce buona a prezzi accessibili ogni tanto fa bene a tutti. Io e mia moglie saremo tra coloro che andranno a cercare queste occasioni; per quanto riguarda i parcheggi gratis, per noi non è un problema poiché ci piace camminare molto a piedi.“

Un giovane ci dice: ” Io vado soprattutto a vedere se in questo Black Friday mi capiterà di trovare qualche nuova diavoleria elettronica e l’idea che per questa occasione non si pagheranno i parcheggi è meglio di nulla.”

In sostanza, pareri piuttosto favorevoli tra i potenziali clienti. Ora, invece, andiamo a sentire le parole dei commercianti nella nostra video-intervista.