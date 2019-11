Condoni edilizi e polemiche: pratiche ferme e persa una montagna di soldi

MOLISE. Il Centro Studi Sogeea è un istituto di ricerca, con sede a Roma, fondato nel 2008, che investe nella ricerca, elaborando studi di settore che – poi - condivide con il grande pubblico e con gli addetti ai lavori. Nel corso della sua attività ha realizzato numerose ricerche, fra cui spicca quella concernente il “Rapporto sulla situazione dell’abusivismo edilizio nel panorama italiano”. Di recente l’elaborato è stato depositato a Palazzo Madama. L’attività del Centro ha notevolmente contribuito ad alimentare il dibattito sociale, politico ed economico, come testimoniano la pubblicazione dei vari studi da parte delle principali testate giornalistiche, tra cui quelle della stampa specializzata. Dal rapporto citato, si apprende che le pratiche di condono edilizio continuano a fare la muffa negli scaffali dei Comuni, compresi quelli molisani.

A quasi 35 anni dalla prima legge (Governo Craxi, 1985), rimangono ancora 4.263.897 richieste di sanatoria da evadere; più di un quarto rispetto al totale di quelle presentate, che ammonta a 15.007.199. Si parla di oltre quattro milioni di pratiche legittimate, dove il cittadino che aveva commesso un abuso ha depenalizzato il reato. Quindi può vendere la casa, la può affittare e la può mettere a reddito seppure non abbia ancora pagato il dovuto allo Stato, in quanto la pratica è rimasta inevasa. E di questo passo, secondo i dati, per svuotare gli archivi italiani serviranno ancora più di ventuno anni. Il ritmo mensile medio di smaltimento delle istanze, tra il primo e il secondo rapporto (quindi tra il 2016 e il 2019) è stato di appena 16.708 domande. Quasi 3 milioni di istanze tuttora da definire (2.842.938), sono relative al provvedimento legislativo n. 47/1985 del Governo Craxi, mentre alle leggi del 1994 e del 2003 (Governi Berlusconi) sono riconducibili rispettivamente 810.367 e 610.592 pratiche.



Secondo lo studio, si stimano mancati introiti per le Casse del Paese pari a poco più di 19 miliardi di euro. Secondo Sandro Simoncini, Direttore scientifico del Centro studi Sogeea «il dato si ottiene sommando il denaro non incassato per oneri concessori, oblazioni, diritti di istruttoria, segreteria e paesaggistica, sanzioni da danno ambientale».

Dunque di questi 19 miliardi nascosti, 9,8 miliardi sono di oblazioni (da spartire tra Stato e Comuni, con una piccola quota destinata anche alle Regioni); 7 miliardi di oneri concessori; 760 milioni di diritti di segreteria e di istruttoria; 1,7 miliardi tra diritti di paesaggistica e risarcimenti per danno ambientale. Cifre queste che non sono messe in nessun bilancio. Le primi cinque regioni ritardatarie sono: Campania (656.832 domande da portare a temine), Lazio (623.897), Sicilia (623.109), Piemonte (379.716) e Lombardia (316.715). L'Emilia-Romagna è il territorio più virtuoso nella gestione delle domande di condono edilizio, con Bologna, Ferrara e Ravenna che hanno già concluso tutti gli iter. Discorso simile per Trento, Vicenza, Chioggia e Sondrio. La Lombardia è la regione che ha concluso più istruttorie (1.633.116) seguita da Piemonte (1.353.866), Lazio (1.014.644), Campania (784.828) e Sicilia (690.159). I dati del Molise rimangono ignoti, ed è facile comprendere il perché.

La Campania ha ancora circa 3,1 miliardi di euro da incassare, seguita da Lazio (2,9 milioni) e Sicilia (2,8 milioni). Riguardo le istanze presentate presso gli Uffici tecnici dei Comuni italiani, poco più del 72% (10.816.634 unità) riguarda pratiche relative alla legge del 1985. Invece alla legge n. 724/1994 possono essere ricondotte 2.542.244 domande (poco meno del 17% del totale), mentre sono state 1.648.321 le richieste che hanno riguardato la legge n. 326/2003 (circa l'11% del totale). Per il numero di istanze presentate, Roma Capitale ne conta 599.793 e precede Milano (138.550), Firenze (92.465), Napoli (85.495), Torino (84.926), Bologna (62.393), Genova (48.677), Prato (39.105), Arezzo (36.717) e Reggio Calabria (33.866). A livello regionale, invece, è la Lombardia ad avere raccolto il maggior numero di richieste di condono edilizio: 1.942.096. A seguire Piemonte (1.732.644), Lazio (1.620.749), Campania (1.410.496) e Sicilia (1.313.313).

Claudio de Luca