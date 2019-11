Colloqui sulla democrazia, al via il festival politico-culturale voluto da Alberto Mastrangelo

TERMOLI. Il Leo club di Termoli del Lions Host, i giovani per intenderci, hanno eletto quest’anno come presidente Alberto Mastrangelo. Ed è lui stesso che ci spiega il programma. «Quest’anno da presidente del Leo club Termoli ho pensato di indirizzare il mio anno sociale verso un orizzonte culturale. Per farlo,ho pensato a un festival di almeno 4 date, che potrebbero arrivare fino a sei entro l’estate. Per una mia deformazione, essendo studente di scienze politiche ho pensato di indirizzarlo sulla politica, ma in senso accademico. Nel festival non parleranno politici in nessun incontro ma solamente professori universitari ordinare della università Luiss eil vice direttore del corriere della sera Antonio Polito che verrà a Termoli a presentare il suo libro “il muro che cadde due volte” scritto quest’anno in occasione del trentennale della caduta del muro. Sostanzialmente la mia idea è stata quella di creare un ciclo di incontri che potesse dare alle nostre comunità territoriali la possibilità di dotarsi di strumenti di informazione politica per poterla interpretare in modo un po’ più consapevole in un momento di così grande confusione. Gli incontri sono stati pensato su vari focus.

Liberalismo con il prof. Infantino ( ordinario della Luiss in filosofia delle scienze sociali) che verrà già questo venerdì alle ore 16.30 a inaugurare il festival nella sala della Caritas (istituto Gesù e Maria) presentando il suo libro cercatori di libertà. Per il mese di dicembre verrà Massimiliano Panarari, tra i massimi esperti in Italia di comunicazione politica e scrittore di un importante libro sulla democrazia diretta ed altri miti d’oggi dal titolo “uno non vale uno”. Come detto Antonio Polito verrà a presentare il suo libro il 15 di gennaio e a febbraio ci sarà Andrea Ungari professore di storia contemporanea sempre alla Luiss e scrittore dell’atlante geopolitico del Mediterraneo che verrà a parlarmi di quelli che sono gli equilibri nella politica estera e del ruolo storico dell’Italia nella politica internazionale nei secoli.

É importante per me sottolineare che il Leo club è un club di sedici giovani e che di fatto non avrebbe praticamente un “portafoglio” per mettere in campo iniziative come questa. Tutto ciò sarà possibile realizzarlo grazie al contributo economico che il Lions club Termoli Host (che ci ha fatto nascere un anno fa) ci ha concesso. Quindi un grazie particolare al presidente Thomas Freda. Ci siamo sostanzialmente divisi in chi ha avuto l’idea e chi ha dato le forze per realizzarla. Personalmente ritengo che questo festival possa essere un appuntamento culturale e informatico di grande livello per la città di Termoli dati i nomi che hanno accettato di venire a parlare, che non saranno noti ai più, ma che nell’accademia italiana nelle loro materie occupano uno spazio importante. Spero che la cittadinanza risponderà con interesse a questi incontri per poter leggere la politica di oggi con uno sguardo più acuto e delle orecchie in grado di filtrare meglio i tanti slogan. Il primo incontro come detto ci sarà questo venerdì con il prof. Lorenzo infantino all’istituto Gesù e Maria (Caritas) alle ore 18.30».