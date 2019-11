«Anche se si chiudesse l'ospedale di Termoli, non si colmerebbe il deficit di bilancio»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo l'analisi del dottor Giancarlo Totaro sulla situazione della sanità molisana:

"Asrem, il deficit sanitario nel 2019 ammonta a quanto pare a circa 60 milioni di euro. La sanità pubblica dovrebbe consegnare i libri contabili in tribunale per fallimento se fosse una azienda privata.

Si provi ad immaginare che il solo costo per il personale di un intero reparto ospedaliero composto da 8 medici e 12 infermieri arriva circa alla cifra di 1 milione di euro (cioè un sogno).

Per coprire solo il deficit 2019 bisognerebbe chiudere almeno 40/50 reparti dell'ospedale unico regionale (considerando anche altre spese oltre a quelle del personale). La matematica non è una opinione .

Anche se si chiudesse completamente l'ospedale di Termoli (ed anche Isernia) forse non basterebbe a colmare il deficit di bilancio di un solo anno.

Con i soldi stanziati da Roma e nel rispetto delle leggi vigenti si possono appena garantire i pochissimi reparti previsti per un unico ospedale di 1° livello per tutta la regione, oltre ai sevizi territoriali, ed ancor meno è possibile un percorso autonomo regionale per gli intervento della emergenza-urgenza tempo dipendenti.





Bisogna cambiare le regole perché i fatti hanno dimostrato che i quasi 600 milioni per la sanità molisana sono troppo pochi per garantire il servizio sanitario regionale in una regione particolare per demografia (300.000 abitanti a bassissima densità di popolazione), orografia e indice di vecchiaia.

Questi conti servono a rendere percepibile e comprensibile a tutti i molisani della entità della catastrofe economica in cui versa il nostro sistema sanitario regionale. In pratica resterebbe solo la sanità privata .

Detto questo a mo di esempio e usando questo criterio di approccio al problema, cosa ci si può ragionevolmente e realisticamente aspettare veramente dal nuovo POS 2019-2021 ?

E' un vero miracolo che la sanità molisana riesca ancora a sopravvivere in queste condizioni, molto più difficile invece che i molisani riescano a sopravvivere, in quanto a nascerci poi, stendiamo un velo pietoso."