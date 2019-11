Arredi urbani e allaccio all'Enel, verso l'apertura del Mercato di via Montecarlo

TERMOLI. Sembrava una delle cattedrali nel deserto. Pronta da tempo, ma non in funzione. Parliamo del mercato rionale di via Montecarlo, che lo scorso anno ha visto bandito il concorso per l’assegnazione di posti e box. Trascorso un anno, pare che siamo in dirittura di arrivo, per un’opera avviata agli albori dell’amministrazione Di Brino.

Due gli indizi dell’imminente inaugurazione, la prima, per poter garantire maggiore fruibilità degli spazi esterni al nuovo mercato rionale di via Montecarlo si è appalesata l'esigenza di effettuare un intervento di risistemazione di un'area prossima all'accesso principale; gli interventi in argomento consistono essenzialmente nella realizzazione di una strada di accesso carrabile in pavimento tipo industriale, nella risistemazione di un tratto avvallato caratterizzato da rivestimento in betonelle e nella predisposizione di un'area ove allocare alcune panchine. Inoltre si è assicurata la fornitura di energia elettrica riattivando il contatore identificato con il seguente codice Pod: 691238822 per la potenza nominale di 3 KW.

La nuova area mercatale è destinata alla vendita di prodotti ortofrutticoli, alimentari e non alimentari, questi ultimi limitatamente alla vendita di piante e fiori. Gli stalli sono 44, con 6 box interni così distinti: posteggi alimentari n. 17, di cui 6 box; posteggi non alimentari n.3; posteggi destinati ad agricoltori n.30;

La destinazione dei prodotti alimentari di vendita relativamente ai 6 Box presenti nell’area mercatale è la seguente: n. 5 - vendita prodotti ittici; n. 1 - vendita carni.