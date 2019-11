CASACALENDA. Casacalenda, benedetta la cella di San Pio al convento di Sant'Onofrio.

Un ponte di fede e di devozione che collega Casacalenda e il Molise fino a San Giovanni rotondo. L’eremo di Sant’Onofrio come punto di riferimento per un percorso che richiama la presenza di Padre Pio sul territorio. La benedizione della cella del frate con le stimmate (domenica 24 novembre 2019) ha rappresentato una giornata speciale per l’intera comunità e per numerosi fedeli arrivati a Casacalenda anche da diversi centri della zona e da fuori regione. Occasione per ricordare il passaggio di San Pio da Pietrelcina – nel 1906 e nel 1907 – quando era giovane studente di filosofia nelconvento di Sant’ Elia a Pianisi. La messa al convento è stata celebrata da fr Maurizio Placentino, ministro provinciale di Foggia dei Frati minori cappuccini di Sant’Angelo e Padre Pio.

Al termine della funzione è stata benedetta la cella dove San Pio ha brevemente dimorato e dove è stata collocata la reliquia del cingolo del Santo donata e portata dallo stesso fr. Maurizio in processione dalla chiesa. Presenti all’evento, tra gli altri, il ministro provinciale dei Frati Minori, Alessandro Mastromatteo con alcuni suoi confratelli, i responsabili dell’eremo fra Carlo e fra Roberto, il parroco don Michele e autorità politiche e militari, tra le quali il presidente della regione Molise, Donato Toma, il consigliere Nico Romagnuolo, i sindaci di Casacalenda, di Guardialfiera e di Larino, il presidente regionale dei terziari francescani, Gruppi di Preghiera Padre Pio, fedeli e amici del convento. Un luogo, quello del convento di Sant’Onofrio, come punto di riferimento anche per l’ospitalità religiosa. All’evento sarà dedicato uno speciale della trasmissione Viaggio in Molise dell'emittente Telemolise.

Marco Gagliardi