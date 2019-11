«Sto benissimo, grazie di cuore a tutti», ecco il videomessaggio di Sandro Travaglini

TERMOLI. Ha girato il video per dire a tutti che lui sta bene, sta benissimo. Alla dogana turca ha trovato l’Interpol e ha scoperto di essere considerato disperso. Era stato impossibilitato a contattare il mondo esterno. Si è imbarcato per la Grecia e presto sarà in Italia. Parliamo del 38enne motociclista Sandro Travaglini, di cui molto si è parlato in questi ultimi giorni, dopo la denuncia che i familiari preoccupati hanno fatto dopo che per 8 lunghissimi giorni, poi divenuti 10, non avevano più notizie del loro caro, partito il primo novembre in moto per raggiungere la Mongolia.





«Sto bene. Perdonate la mia latitanza dovuta alle impervie nazioni in cui mi sono avventurato. Ma vi racconterò tutto. Grazie di cuore a tutti, sono emozionato e senza parola per tutto ciò che avete fatto per me. Non era mia intenzione dare tanta preoccupazione, io ho fatto solo quello che ho detto che avrei fatto ❤».