Il laboratorio analisi colpisce ancora, infermiera al Pronto soccorso per reazione da stress

TERMOLI. Dopo il grido d’allarme di lunedì, dove una infermiera, l’unica operativa al centro prelievi dell’ospedale San Timoteo, si era sentita male, c’era stato il pannicello caldo di un rinforzo momentaneo, ma già la situazione è tornata in sofferenza allo status quo ante. Così, nella giornata di oggi, un’altra infermiera si è sentita male, e stavolta si è portata sino al Pronto soccorso, dove ha avuto una diagnosi di 7 giorni per reazione acuta allo stress da lavoro nell’ambito ospedaliero. Stavolta il problema è stato legato a un grave lutto subito da una delle infermiere in servizio, che non è stata sostituita.