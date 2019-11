TERMOLI. 47 vittime, almeno, nell’aggiornamento di questa sera, in Albania, dove ci sono ancora repliche molto significative, come testimoniano anche gli operatori molisani, come quelli della Misericordia. Un'altra violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito poco prima delle 12 il Paese.

Come ci riferisce il Governatore della Misericordia di Termoli, Romeo Faletra, in contatto costante coi suoi volontari, sono «Ufficialmente le operazioni di soccorso, adesso ci alterniamo con l'altra squadra qui con tra emergenza "118" e assistenza alle demolizioni delle case danneggiate dal terremoto».