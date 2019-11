European Joab Days, le selezioni per il lavoro stagionale nel turismo invernale

TERMOLI. Selezioni per 300 posti di lavoro stagionale nel turismo invernale ieri mattina in sala consiliare, alla presenza degli assessori alle Politiche sociali e del Turismo, a vario titolo, dei comuni di Termoli, con Silvana Ciciola, Campomarino, con Michele D’Egidio e Guglionesi, con Elisa D’Astolto.

La Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (Pes Network) ha lanciato la quarta edizione dell'Employers' Day, iniziativa che punta a favorire l'incontro tra i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro.

Al centro dell’evento, coordinato da Anpal, l'utilità, l'efficacia e la funzione dei Centri per l’impiego a favore delle imprese, riassunto con lo slogan “Competenze e professionalità al servizio della tua impresa”.

Dal 14 al 18 ottobre, e fino al 13 dicembre 2019, con un coinvolgimento attivo della rete Eures a livello locale, le Regioni e i Centri per l'impiego di tutta Italia hanno organizzato, eventi di vario genere per promuovere i servizi pubblici per l'impiego e offrire concrete occasioni di lavoro a cittadine e cittadini: fiere del lavoro, workshop, recruitment day, job meeting, seminari, convegni, workshop e altro ancora.

Particolare rilevanza nello svolgimento degli eventi, è stata data, inoltre, alla collaborazione con la Rete Eures, così da valorizzare la mobilità professionale europea, in occasione degli eventi di promozione delle opportunità lavorative

Eures è la rete europea dei servizi per l'impiego coordinata dalla Commissione europea che punta a migliorare l'occupazione attraverso una maggiore mobilità dei lavoratori. Coinvolge i Centri pubblici per l'impiego, i sindacati, le organizzazioni datoriali, altre istituzioni pubbliche locali e nazionali e fornisce servizi di informazione, consulenza, orientamento e reclutamento a chi cerca o offre lavoro in Europa e ai cittadini che intendono trasferirsi in un altro Paese per un'esperienza di lavoro o di formazione sul lavoro. Le offerte di lavoro presenti nel portale Eures sono oltre 3.600.000, tutte certificate dai servizi per l’impiego degli stati membri. Eures in Molise è coordinato dall’Agenzia Regionale Molise Lavoro ed il servizio è presente in tutti e tre i Centri per l’Impiego: Campobasso, Termoli ed Isernia. Tra le attività che svolgiamo sul territorio ormai da diversi anni rientrano le fiere del lavoro, gli European Job Days e partenariati con i Servizi per l’Impiego Tedeschi, Irlandesi e Svedesi, oltre ad attività di reclutamento per contratti di lavoro stagionale nel settore turistico, sia in Italia che all’estero, come quelle che si sono svolte il 26, 27 e 28 novembrenei suddetti Centri per l’Impiego.

L’iniziativa supportata dal comune di Termoli negli european job days in collaborazione con il servizio Eures e l’agenzia regionale Molise lavoro.