​Quando il ‘dilettantismo’ la fa da padrone nella Pubblica amministrazione

MOLISE. “La corrida” è un famoso programma che è stato condotto – di volta in volta - da Corrado e da altri grandi nomi dello spettacolo di varietà. Nacque in radio, poi assurse ai fasti televisivi. L’andamento è quello di una festa paesana in cui si avvicendino canzoni, balli, poesie ed arte varia. I concorrenti sono giudicati dal pubblico che affolla lo studio: se l’esibizione piace, i concorrenti ricevono applausi; diversamente saranno subissati di fischi, perseguitati dal suono di ‘caccavelle’, scosse a viva forza, o con altri rumori, sino a giungere al suono di una sirena impazzita.

Perciò, quando penso a ciò che, da un punto di vista amministrativo, accade in certe Pubbliche amministrazioni, la prima cosa che mi viene in mente è proprio “La corrida”. Oggi, fatte le dèbite eccezioni, politici e burocrati di enti locali (per fortuna non in tutti) praticano un'attività che rende sempre più incerti gli andamenti procedurali. Eppure "Lor signori" straparlano (e, spesso, la dirigenza si adegua ai loro voleri), mostrando - ben di rado - di ritenere importanti le opinioni di chi – se non altro per mestiere – dovrebbe sicuramente saperne più di loro. Spesso si comportano come a Bologna nel 2013 quando - indetto un "referendum" consultivo sui fondi da assegnare alle scuole private - benché avessero vinto i "no", il Consiglio comunale deliberò per il "sì".



Chi agisce così dimostra che buggerare i cittadini è diventato uno sport di moda, in ispecie quando gli elettori siano distratti. Ma atteggiamenti del genere non saranno mai proficui perché fondano sul dilettantismo, una vecchia malattia della Pubblica amministrazione, figlia della carenza di controlli immediati, che colpisce parti cospicue delle classi politiche e delle strutture, buone - al massimo - a replicare formule rituali ben lontane dai contenuti concreti di cui una "polis" ha bisogno. E' per questo che spesso assistiamo ai "defilé" di replicanti buoni solo a riecheggiare commenti mal digeriti, al punto da far pensare che rottamare può anche essere un bene e che una classe dirigente non si può improvvisare dall'oggi al domani.

Dal dilettantismo discendono le cadute di ruolo, quelle di tono e la qualità delle decisioni che, a dire il vero, nascono già scadenti quando escono dalle tastiere dei "p.c." dirigenziali, dèdite (come appaiono) ad un lavoro di "copia-incolla" spesso avulso dai contesti locali, oggi accelerato dall'aggressione praticata su capi e capetti sempre accomodanti. Baipassando le varie "Bassanini", questa abitudine ha generato discredito e caduta di autorevolezza in burocrazie oramai demotivate e tendenzialmente asservite - politicamente - a livello regionale e locale.

Solo da poco si cominciano a bandire dei concorsi. Per anni ed anni si è preferito assumere "pro tempore" dall’esterno personale malleabile che permette di restituire nelle mani dei politici quelle competenze che il legislatore aveva trasferito alla gestione ordinaria della struttura. Ma abbattere l'imparzialità dei ‘capi’, asservendola ai politici, può solo voler dire favorire il dilettantismo e privilegiare i portatori del vapore. Di qui le convinzioni per cui, se non ci fossero stati loro, sarebbe stato peggio; e la convinzione che, prima del loro avvento, c'era stato solo il diluvio.

Questo dilettantismo non è privo di conseguenze. E queste saranno pagate dai cittadini in termini di minore efficacia dell'attività comunale (come nel caso di bandi di gara per affidare lavori importanti, bocciati dalla Giustizia amministrativa) e di scarsa qualità delle prestazioni e dei servizi resi. Ma non basta, perché gli elettori pagheranno questi effetti deleteri anche in termini di minore funzionalità dei processi democratici, di maggiore incertezza del diritto, di decadenza dell'etica pubblica e di conseguente caduta del senso civico.

Claudio de Luca