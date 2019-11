Broker assicurativi, perché è necessario sottoscrivere una RC professionale

TERMOLI. I broker assicurativi hanno responsabilità notevoli sia dal punto di vista penale che dal punto di vista civile: questa è la ragione per la quale è auspicabile la sottoscrizione di una polizza RC professionale, utile per essere tutelati rispetto a possibili richieste di risarcimento che potrebbero provenire dalla clientela, anche in considerazione della consistente entità dei danni che i broker possono provocare. Il Codice delle Assicurazioni, che rappresenta la normativa di riferimento in materia, ha resa obbligatoria questa polizza.



Come funziona

Tutti i danni che lo svolgimento dell’attività di broker assicurativo può comportare nei confronti dei clienti vengono coperti dalla polizza di assicurazione sulla responsabilità civile. La polizza in questione fa sì che il professionista sia indenne rispetto a ciò che dovrebbe pagare in qualità di responsabile civile per il risarcimento per i danni correlati alla gestione contabile, alla gestione della privacy, alla consulenza fornita, alla perdita di documenti, alle ammende, alle multe, alle sanzioni fiscali e ai fatti commessi da praticanti e dipendenti, ovviamente solo per ciò che riguarda l’attività che è stata svolta per conto del soggetto assicurato e in suo nome.

Quali sono le caratteristiche di una polizza assicurativa per i broker

I massimali minimi di una polizza di questo tipo sono pari a 1.250.618 euro per ogni sinistro. La polizza deve coprire il risarcimento complessivo dei danni che si sono verificati nel corso del periodo in cui l’attività di intermediazione è stata svolta, anche nel caso in cui vengano denunciati nei tre anni seguenti rispetto alla conclusione dell’efficacia della copertura. La copertura deve essere garantita in tutti i Paesi della UE, mentre i terzi danneggiati hanno il diritto di ricevere il ristoro integrale del danno che hanno patito, sempre nel limite dei massimali garantiti. La compagnia assicurativa mantiene il diritto di rivalsa verso il soggetto assicurato.

Dove trovare un preventivo affidabile per l’assicurazione broker

Tenendo presente che per le polizze che scadono al 31 dicembre è imminente la necessità di rinnovo, chi è interessato a calcolare un preventivo per l’Assicurazione Broker può vedere soddisfatte le proprie esigenze grazie al sito ConvieneOnline.it, che in pochi secondi mette a disposizione tutte le informazioni richieste. Per ottenere il preventivo che si desidera è sufficiente compilare il form che viene proposto, digitando nome, cognome e data di nascita, specificando se si è maschi o femmine e indicando la città in cui si risiede, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica. Occorre inserire, poi, i dati assicurativi, segnalando il fatturato dell’anno precedente e una stima del fatturato dell’anno in corso.

Perché c’è bisogno di una polizza RC

Il lavoro di un broker assicurativo nasconde una lunga serie di insidie e di pericoli a cui raramente si presta attenzione, e che tuttavia rischiano di mettere a repentaglio il patrimonio del professionista nel caso di una richiesta di risarcimento danni. La spesa che si deve sostenere per la sottoscrizione di un’assicurazione di questo tipo è minima se considerata in relazione al fatturato annuo: ecco perché vale la pena di pensare a tutelarsi rispetto a circostanze potenzialmente negative, allo scopo di mettere al sicuro non solo il proprio patrimonio, ma soprattutto i propri cari.

La scelta della polizza

Come previsto dal regolamento Ivass, le polizze scadono il 31 dicembre di ogni anno (lo accennavamo in precedenza). Il mercato mette a disposizione un ricco e variegato assortimento di offerte, che spazia dalle polizze base alle soluzioni decisamente più articolate e complete, pensate per i professionisti affermarti e per gli studi prestigiosi. Insomma, a seconda delle proprie esigenze è facile trovare una polizza su misura, in linea con le aspettative che ci si propone di soddisfare.