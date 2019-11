Post sisma nel basso Molise, arriva l'autonoma sistemazione agli sfollati

MONTECILFONE. Novità anche sul post terremoto in basso Molise. Dopo oltre un anno dal sisma che ha colpito Montecilfone, dopo mesi di pratiche, disagi e disservizi, finalmente riapre l’ufficio postale! A giorni sarà riattivato anche l’Atm esterno che consentirà il prelievo di contante. Non solo.

Dal Governo giunge notizia che siano state semplificate le procedure di gara e il tecnico da quello che ho capito può affidare direttamente i lavori sotto i 40 mila euro. Comunque sono arrivati al comune 125mila euro dalla Regione, che ha pagato le autonome sistemazioni da marzo a maggio. Bonifici arrivati a tutti i beneficiari.

Infine, oggi pomeriggio, alle 17.30, incontro presso la giunta regionale, a Palazzo Vitale, per la firma delle convenzioni di cui al decreto commissariale n. 6 dell’11 novembre scorso. Riguarda i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018”, su Interventi urgenti da realizzarsi a cura dei comuni interessati in sostituzione di proprietari non reperibili o comunque impossibilitati, volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e finalizzati all’immediato rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari sgomberati per rischio esterno.