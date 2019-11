TERMOLI. Si aggrava il bilancio delle vittime in Albania, arrivate a 47, fino alla tarda serata di ieri.

Abbiamo incontrato ieri mattina il presidente dell’associazione Agimi Molise, Fatmir Behluli. Una sessantina i soci iscritti in Molise, in rappresentanza di circa un migliaio di persone, tra residenti e immigrati. Behluli è in continuo contatto con le istituzioni albanesi e i soccorritori italiani, e ha aperto uno spaccato delicato: un appello a far sì che gli aiuti, di qualsiasi genere, possano essere gestiti dal centro emergenza della Protezione civile, per evitare che vengano dispersi o distratti. Un atteggiamento lucido, quello di Behluli, che ci ha voluto ricordare come albanesi e italiani sono legati, considerati fratelli, sin dai tempi degli Etruschi.