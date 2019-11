Reddito di cittadinanza, sono oltre 5mila le domande accolte in Molise su 8mila presentate

TERMOLI.Sono 8.257 i molisani che hanno fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, lo 0,6% della popolazione. Di queste 5.634 sono state accolte, mentre 2.272 sono state respinte. A rivelarlo è il rapporto trimestrale (aprile - settembre) dell'Osservatorio dell'Istituto di previdenza(Inps). L’assegno medio è di 482, 36 euro mensili.

Sono oltre ottomila i molisani che da aprile di quest’anno sino allo scorso otto ottobre hanno fatto domanda per ricevere reddito/pensione di cittadinanza: 8.257, pari allo 0,6% della popolazione nazionale. Di queste, 5.634 sono state accolte, 1,8% della popolazione regionale, e 2.272 sono state respinte. I dati sono contenuti nel Rapporto trimestrale dell’Osservatorio dell’Istituto di previdenza sociale (Inps). L’importo medio dell’assegno mensile è pari a 482,36 euro. Complessivamente sono 982mila le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte su un totale di 1,5 milioni di domande presentate. 415mila sono state respinte mentre altre 126mila sono in lavorazione.A beneficiare della misura, introdotta dal governo gialloverde, sono in totale 2,28 milioni di persone di cui 1,47 milioni tra Sud e Isole. A questi vanno aggiunti gli oltre 118mila percettori di pensione di cittadinanza. La regione con il maggior numero di nuclei percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza è la Campania (19% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (17%), dal Lazio e dalla Puglia (9%); nelle quattro regioni citate risiede il 54% dei nuclei beneficiari. In Molise, come detto, sono state oltre ottomila le domande presentate, di queste 5.634 sono state accolte, 2.272 sono state respinte. Mentre 351 sono in lavorazione. Il 79% delle domande viene trasmessa dai CAF e dai Patronati e solo il 21% dalle Poste Italiane; quest’ultima percentuale sale al 32% se consideriamo le domande pervenute dalle regioni del Nord e scende al 16% per quelle pervenute dalle regioni del Sud e delle Isole. Quanto alla cittadinanza del richiedente la prestazione, nel 90% dei casi, risulta erogataad un italiano, nel 6% ad un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso disoggiorno, nel 3% ad un cittadino europeo ed infine nell’1% a familiari dei casi precedenti. Nota dolente è legata a quanti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno accettato e firmato un contratto di lavoro. In base a delle prime verifiche parziali ci sono state oltre 200mila convocazioni, 70 mila convocazioni effettuate e 50mila Patti per il lavoro sottoscritti. Poco più del 6% della platea beneficiaria si è impegnato ad essere coinvolto nella ricerca attiva di un lavoro.