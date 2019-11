Sfruttamento lavorativo e tratta di essere umani, aumentano i casi in Basso Molise

Termoli. Non solo nei campi ma anche nelle fabbriche, nei bar, ristoranti e lidi: lo sfruttamento lavorativo verso i migranti inizia a estendersi a macchia d’olio in basso Molise. “Si parla molto, e giustamente, dello sfruttamento lavorativo nel settore dell’agricoltura ma il fenomeno è in forte espansione anche negli altri settori produttivi” denunciano da “La città Invisibile” di Termoli e dall’associazione “On The Road”. Inoltre, negli ultimi sei mesi, sono aumentate anche le testimonianze di donne vittime di tratta. “Sono donne che ritornano da noi più libere, più consapevoli e sicure di poter raccontare la loro storia”.



Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il caporalato sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno apparentemente inarrestabile. Il lavoro nero, l’utilizzo di manodopera straniera, dei migranti, si sta allargando a macchia d’olio in ogni settore produttivo: bar, lidi, ristoranti e anche nelle fabbriche. Una sorta di filo d’Arianna illegale che sempre più imprenditori utilizzano per fronteggiare la crisi economica che da anni affligge la nostra regione e in particolare il suo motore produttivo, il basso Molise. “Si parla molto, e giustamente, dello sfruttamento nel settore agricolo ma il fenomeno riguarda ormai tutti gli ambiti lavorativi - sottolinea Davide Di Rado -. In questi mesi estivi segnalazioni in tal senso le abbiamo ricevute da persone che lavorano nel settore della ricettività e dalle fabbriche”. Quest’ultima, in particolare, ha suscitato sorpresa e scalpore. “Lavorare per oltre 50 ore settimanali in fabbrica ed essere pagati per sole 8 ore settimanali è qualcosa di disumano”, denuncia sempre Di Rado, e aggiunge: “ma è così anche nei lidi, nei bar o nei ristoranti: lavorano per 12 ore giornaliere ma vengono pagati per 6”.

In Molise, secondo il dossier immigrazione 2019, sono presenti 13.900 migranti pari al 4,5% della popolazione regionale. Il 52,7% lavora nei servizi, il 21,2% nelle settore delle costruzioni. Il resto in agricoltura dove il fenomeno del caporalato spadroneggia: costituisce il 6% dei reati a livello regionale. Inoltre gli stranieri sono pagati meno dei loro colleghi italiani: sempre secondo il dossier 2019 gli operai migranti hanno una busta paga inferiore ai mille euro rispetto ai 1.300 dei molisani.

Al caporalato si aggiunge, quindi, lo sfruttamento lavorativo. Due pratiche disumane diverse (il primo si riferisce a un pagamento/salario inferiore rispetto alle leggi e ai contratti nazionali di categoria vigenti; il secondo è una intermediazione illecita) che hanno lo stesso fine: utilizzare manodopera a basso bassissimo costo. Un gioco al ribasso e al massacro sociale che colpisce i più deboli, gli ultimi della catena sociale. Negli ultimi sei mesi, i volontari de La città invisibile, hanno avuto oltre 200 contatti e testimonianze: “Questa situazione - accusa Di Rado - è favorita dai decreti sicurezza e dalle nuove norme sull’accoglienza che hanno eliminato lo status della protezione umanitaria andando ad aumentare l’irregolarità”. Parole confermate dal dossier statistico immigrazione 2019 Idos nelquale si evince che, grazie al decreto sicurezza, il popolo degli irregolari è arrivato a contare oltre 670mila persone: “per effetto delle norme contenute nel cosiddetto ‘decreto Salvini’, gli irregolari in pochi mesi sono aumentati di 130mila unità”.

Per non essere più tale, e avere diritto a un regolare permesso di soggiorno, il migrante avrebbe bisogno di un contratto di lavoro. Ed è qui che scatta il ricatto: essendo irregolare a rischio espulsione e/o a altre sanzioni previste dal decreto, la vittima è alle mercè del datore di lavoro. Giornate di lavoro interminabili e paga risibile: “una sorta di baratto al ribasso tutto a discapito del più debole”.

Storie di irregolarità come di quella Abdull, giovane senegalese, giunto in Italia un paio di anni addietro. Come tanti altri, Abdull arriva via mare e il suo primo approdo è Lampedusa. Da lì viene trasferito in Molise. La sua permanenza nel centro d’accoglienza (Cas) regionale dura poco perché il centro viene chiuso perché distribuiva cibo scaduto agli ospiti. Il giovane migrante, in possesso della protezione umanitaria (permesso di soggiorno per motivi umanitari) di durata biennale, viene trasferito a Roma. Dopo quasi un anno di permanenza, Abdull decide di uscire dal progetto accoglienza e lascia il centro capitolino. Nel frattempo scade la protezione umanitaria che, secondo il decreto sicurezza non è più rinnovabile, è diventa un irregolare a tutti gli effetti. Viene accolto, si fa per dire, dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone vicino Foggia. Qui diventa parte di quel sistema di sfruttamento lavorativo che lo ha portato ad essere uno dei tanti lavoratori stagionali sottopagati sui campi dell’alto Tavoliere.Terreni che sono pieni anche del sudore di tanti migranti richiedenti asilo ospiti dei centri d’accoglienza presenti sulla costa molisana. “Molti di loro vanno a lavorare in Puglia - spiega Davide Di Rado - altri, invece, rimangono qui da noi, in Molise, sui terreni regionali”. Vengono prelevati la mattina presto: “nei pressi dei Cas dove alloggiano -continua Di Rado - da piccoli pulmini che poi li portano al lavoro. Vanno via all’alba e tornano la sera: dodici e più ore di lavoro al giorno per una paga da fame”. Tre sono i centri d’accoglienza presenti in basso Molise: uno a Campomarino e due tra Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Simile trattamento per chi viene sfruttato in fabbrica. “L’azienda bassomolisana (della quale in questo momento è giusto mantenere l’anonimato) - spiega Di Rado - impiega giovani migranti per farli lavorare molte più ora di quanto un regolare contratto nazionale preveda, oltre 50 ore settimanali, per poi pagarne solo 8”. C’erano dei contratti? Erano contratti di categoria? “Stiamo verificando il tutto, e dopo faremo le nostre valutazione e decideremo il da farsi”.

Allo sfruttamento lavorativo si aggiunge quella tratta degli esseri umani. In particolare delle giovani donne nigeriane. “Nell’ultimo anno - spiega la psicologa Flavia Posa - le donne che si sono rivolte a noi sono aumentate. Non solo nuovi casi ma anche, e soprattutto, ragazze di ritorno ossia donne che avevano avuto già un primo contatto con lo sportello anti-tratta negli anni scorsi”. La dottoressa Posa, così come Davide Di Rado, lavorano per il progetto Asimmetrie 3 dell'associazione “On the Road” in collaborazione con FACED.

“L’età media è intorno 26 anni - spiega la Posa - sono ragazze giovanissime quasi tutte nigeriane che arrivano in Italia con la promessa di un futuro roseo ma si ritrovano a prostituirsi per pagare il debito contratto con i loro aguzzini”. La prostituta nigeriana non la si contatta tramite i classici annunci sulle pagine dei quotidiani, no. Ci si arriva tramite passaparola “che lo stesso proprietario della casa divulga”. Il più delle volte chi affitta gli appartamenti “sono italiani - evidenza la Posa - a prezzi maggiorati rispetto a quelli di mercato. E Termoli non è esente”.

In Italia, il 55% delle donne che si prostituiscono è di origine straniera e il 36% di loro proviene dalla Nigeria. Secondo l’International Organisation for Migration dell’Onu, più dell’80% delle migranti che provengono da questo Paese finiscono nella tratta. Allo sportello anti - tratta termolese, dunque, arrivano ragazze che già si erano avvicinate in passato al gruppo di lavoro della dottoressa Posa. “Rispetto al primo incontro ora, le ragazze, sono e si sentono più libere di parlare e raccontare la loro storia. E nella stragrande maggioranza dei casi sono vittime di tratta”. La dottoressa spiega che all’inizio, complice anche la difficoltà comunicativa oltre al controllo maniacale dei loro aguzzini “le ragazze erano intimorite e avevano paure delle conseguenze di una loro confessione”. Molte di loro, così come per i migranti maschi, alloggiano nei Cas ed è qui, secondo la psicologa, che nasce il fenomeno di ritorno: “Con il passare del tempo aumenta la confidenza e la fiducia con gli operatori del centro e spesso son proprio quest’ultimi a riportarle da noi per farle raccontare la loro storia”.

Negli ultimi quattro anni c’è stato un aumento del numero di donne di nazionalità nigeriana arrivate in Italia. La quasi totalità di loro è arrivate nel bel paese dopo aver prestato giuramento con il rituale juju: una forma di giuramento che nei casi di tratta viene utilizzato per soggiogare le ragazze alla volontà del trafficante. Al momento della partenza, le ragazze contraggono un debito con il trafficante che dovranno ripianare quando arriveranno in Italia. Tuttavia, la prostituzione nigeriana è un fenomeno in gran parte sommerso e i dati ufficiali, purtroppo, vanno letti con la consapevolezza che si riferiscono solo alla parte del business venuta a galla.

“Le ragazze si prostituiscono per ripagare il debito del viaggio e hanno paura a confessare e parlare della loro condizione perché sono controllate, ricattate e assoggettate psicologicamente. A loro basterebbe avere un lavoro per pagarsi il debito e smettere di prostituirsi ma qui, complice il decreto sicurezza, ma il più delle volte finiscono nelle rete dello sfruttamento lavorativo”.