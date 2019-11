TERMOLI.Questa mattina 29 Novembre 2019, quarto sciopero mondiale per il clima e Termoli ha partecipato con grande entusiasmo e e fervore .

Il movimento "Global strike for future," nato dalla protesta della studentessa svedese Greta Thunberg vuole lasciare un segno forte e lanciare un messaggio in previsione della Cop 25 che si svolgerà a Madrid nei prossimi giorni .

Questa mattina a Termoli tanti i giovani scesi in piazza, partiti in corteo da P.zza Donatori di Sangue e diretti verso il centro cittadino, al loro fianco le associazioni "I discoli del Sinarca" "Trivelle Zero Molise" e "Fridays For Future Termoli".

Il problema dell'emergenza climatica è un problema grave e che chiede una risposta urgente ma nonostante ciò il paese continua a puntare su gasdotti e trivelle, in Molise la speranza sono i giovani e le tante associazioni che si sono unite per manifestare.