PORTOCANNONE. E’ affidato alla sorte di un emendamento, presentato dal senatore dem Nannicini, il destino di comuni come quello di Portocannone, in dissesto finanziario dichiarato, con nomina avvenuta da tempo di un commissario, e dove si fa veramente fatica a sbarcare il lunario. Ma le cose potrebbero andare anche peggio, per questo si conta di sistemare in sede legislativa di bilancio una condizione davvero paradossale. Quale? Che un ente locale venga sanzionato, nel caso di specie dalla Ragioneria Generale dello Stato, per aver avuto il bilancio 2017 in passivo, fuori dalla regola del pareggio, nonostante sia da quell’anno in dissesto. Ballano risorse per 105mila euro in 3 anni, soldi che garantiscono la sopravvivenza delle spese di funzionamento.

Tutto questo è stato portato alla luce stamani dal sindaco Giuseppe Caporicci, nel corso di una conferenza stampa, che ha assunto più il crisma di uno sfogo politico e istituzionale.

Parallelamente, da un mese a questa parte, lo stesso primo cittadino si è mosso a tutti i livelli istituzionali possibili, sia parlamentari che nell’ambito Anci, affinché questa palese anomalia, che in Italia pare interessi alcune decine di amministrazioni che vivono la stessa condizione ingessata di Portocannone, possa essere cassata.

Altrimenti, il sindaco Caporicci è davvero pronto a gesti eclatanti, come la chiusura del municipio e la restituzione della fascia tricolore al prefetto di Campobasso.

La questione è stata affrontata nella tarda mattinata di oggi anche nel gruppo di maggioranza riunito dallo stesso primo cittadino.