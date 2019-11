Insonnia: chi ne soffre è più esposto al rischio di eventi cardiovascolari

TERMOLI. Da qualche anno a questa parte, siamo sempre più consapevoli del fatto che alcune abitudini quotidiane, come per esempio il fatto di dormire poco, hanno un impatto negativo sulla nostra salute.

Nel corso degli anni, la scienza ha indagato a fondo l’influenza che l’insonnia ha sulla salute. Tra gli ultimi traguardi in merito è possibile ricordare uno studio scientifico cinese.

Secondo questo lavoro di ricerca, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Neurology, chi dorme poco è maggiormente esposto al rischio di ictus ed eventi cardiovascolari.

Condotto da un team scientifico dell’Università di Pechino guidato dal dottor Liming Li, ha preso in considerazione un campione molto ampio di persone. Si parla di preciso di più di 480mila soggetti (media d’età pari a 51 anni).

Gli studiosi hanno incluso nel campione persone che, all’inizio del periodo di osservazione, non avevano mai avuto alcun problema relativo a infarto o ictus.

Gli esperti, tramite questionari autocompilati, hanno raccolto informazioni sulla qualità del loro sonno. A un follow up di dieci anni, è stato possibile parlare di più di 130mila casi di ictus e infarto.

L’equipe di Liming Li ha individuato una correlazione tra l’insonnia e gli eventi cardiovascolari. Gli esperti dell’Università di Pechino hanno ovviamente considerato gli altri fattori di rischio in grado di influenzare la salute del cuore.

Altre informazioni sullo studio

Proseguendo con le informazioni su questo studio, ricordiamo che la connessione tra una bassa qualità del sonno e il rischio di infarto e ictus è stato giudicato più alto nei soggetti più giovani e in chi, all’inizio del periodo di osservazione, non soffriva di problemi di ipertensione.

Gli studiosi hanno specificato che non si tratta di un legame causa-effetto ma, ribadiamo, solo di un’associazione.

Come sconfiggere l’insonnia

Queste ricerche ci invitano a riflettere sull’impatto che, soprattutto quando si va avanti con l’età, l’insonnia può avere sulla nostra salute. Impegnarsi per sconfiggerla è quindi essenziale.

Le strade che si possono seguire sono diverse. Tra queste, è possibile ricordare il ricorso a prodotti naturali come il CBD. Cosa è il CBD? Noto anche con il nome di cannabidiolo, è un principio attivo della cannabis.

Da qualche anno a questa parte si parla molto di più dei suoi benefici per via della legalizzazione da parte di numerosi Paesi del mondo. Quando lo si nomina, è necessario ricordare che, a differenza del THC, non si tratta di una sostanza stupefacente.

A chiarire le idee in merito ci ha pensato un documento pubblicato nel 1993 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha dettagliato in oltre 20 pagine tutte le proprietà del cannabidiolo.

Proseguendo con le alternative utili per combattere in maniera naturale l’insonnia, è possibile citare anche l’integrazione di melatonina, un ormone naturalmente prodotto dal nostro corpo e fondamentale per il ritmo sonno-veglia.

Quando si parla di soluzioni per combattere l’insonnia, è possibile ricordare anche alcune semplici regole di buonsenso. Tra queste, è possibile ricordare il fatto di non dormire con i device tecnologici - anche spenti - sul comodino. Un altro consiglio utile prevede il fatto di chiudere il pc almeno un’ora prima di coricarsi.

Se nonostante queste soluzioni l’insonnia non passa, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. Il suddetto professionista, a sua volta, può consigliare il contatto con uno psicoterapeuta.

I professionisti in questione agiscono sia con un approccio tradizionale, cercando di capire tramite i colloqui il motivo dello stress spesso alla base dell’insonnia, sia con terapie innovative che migliorano la funzionalità elettrofisiologica del cervello.