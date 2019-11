LARINO. Si è conclusa lunedì scorso la tre giorni a Palazzo Ducale dedicata al contrasto della violenza sulle donne con l’evento organizzato dalla Fidapa sezione di Larino.

L’incontro ha rinnovato l’impegno della sezione frentana che, da quasi trent’anni di attività sul territorio svolge in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un tema forte che necessita di riflessione attenta per comprendere insieme quali siano i comportamenti corretti da mettere in atto sin dalla tenera età fino a diventare donne consapevoli dei propri diritti.

Sono intervenuti, tra i saluti istituzionali, il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, la vice sindaco Maria Giovanna Civitella e l’assessore alle Pari Opportunità Alice Vitiello, nei lori interventi hanno posto attenzione all’importanza di un cambiamento culturale che deve essere promosso proprio dalle istituzioni di concerto con le associazioni e la comunità. Concetto ripreso dalla presidente della sezione Fidapa Anna Maria Di Pietro che nell’apertura dei lavori ha riportato le ultime iniziative messe in campo nella cittadina:la Carta della bambina, un documento fondamentale a tutela dei diritti delle bambine e la prima panchina rossa della Fidapa in Molise, simbolo tangibile della lotta al femminicidio. L’arma per contrastare le violenze, ha asserito la Di Pietro, è proprio la divulgazione che deve essere usata per sensibilizzare le opinioni e soprattutto educare a cominciare dai bambini in modo da far comprendere loro quali sono i diritti e i doveri.

Un impegno da portare avanti con il territorio e le istituzioni stesse affinché diventi un lavoro efficace. Riallacciandosi all’efficacia, Lucia Vitiello, psicologa, psicoterapeuta e giudice onorario, ha sviscerato l’importanza di intervenire in maniera giusta ed attenta sullo sviluppo emotivo dei bambini, sottolineando i cambiamenti legati alle aspettative e ai loro stessi desideri. Ha poi riportato ai presenti i fattori principali che dovrebbero essere sempre presenti nelle cure genitoriali per garantire il miglior sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei figli. I fattori cardini sono l’affetto e il sostegno, le regole e i limiti ben definiti e le aspettative elevate affinché non vengano inficiati i processi che conducono al raggiungimento dei risultati auspicati: avere le aspettative elevate significa essere fiduciosi delle capacità e delle risorse che il proprio figlio mette in azione per raggiungere i suoi traguardi. La Vitiello, ha poi citato l’effetto Rosenthal: la profezia che si auto-avvera ricollocandosi, poi, anche all’interno del percorso legislativo che non ancora trova la chiave di volta a contrasto della violenza sulle donne.

Argomento ripreso dalla giovane poetessa campobassana Roberta Natarelli che ha relazionato sul suo libro di poesia dal titolo “Un volto nascosto sotto il burqua”. Una voglia di non rimanere inerti, ma con forte senso di dovere, del fare qualcosa per affermare i diritti e di contrastare la discriminazione. Considerando, come da stime internazionali, asserisce Roberta Natarelli, l’Afganistan viene definita il posto peggiore ove può nascere una donna proprio perché in quei luoghi la donna vive un’identità vaga, non quantificata alla pari dell’uomo. Ed è in quel luogo che bisogna iniziarea battersi soprattutto per l’istruzione, essa è la prima arma di difesa, permette di comprendere il diritto di essere considerata persona e abbattere i muri dell’ignoranza e della prevaricazione.

Ha seguito l’intervento di don Antonio Di Lalla, parroco della Chiesa Beata Maria Vergine, che ha ponderato un excursus evidenziando una profonda ed interessante riflessione sul ruolo delle donne nella Bibbia e dei periodi storici che hanno visto alternarsi delle strutture patriarcali a quelle matriarcali.

Interessanti spunti sono stati portati in sala Freda dal giovane avvocato Gennaro Macchiagodena che ha riferito dell’ultima novità normativa in merito alla violenza di genere: la Legge del 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”denominata “Codice Rosso”. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale.

Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Nel codice penale, inoltre, la legge inserisce ben 4 nuovi reati:

il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate denominatorevenge porn, il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il reato di costrizione o induzione al matrimonio e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Un quadro normativo che va a legiferaree migliorare gli interventi a favore della vittima.

Le conclusioni sono state affidate alla presidente della Fidapa BPW Italy Distretto Sud Est Anna Maria Elvira Musacchio che rimarcato l’importanza di rafforzare gli obiettivi con azioni condivise affinché si inneschi un vero cambiamento culturale nelle comunità. Ha inoltre ponderato la necessità di intervenire nelle scuole quale luogo ove maturano idee, concetti e buone prassi, all’insegna del rispetto, per una società migliore. Presente all’evento anche la pittrice Ana Maria Erre, neo cittadina larinese, con i suoi capolavori rivolti al tema trattato.