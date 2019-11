TERMOLI. Essere costruttori del bene comune, questo il concetto chiave trattato nell’incontro organizzato dalla’Azione Cattolica Italiana lo scorso 28 novembre presso l’Auditorium del cinema “Sant'Antonio”.

Il convegno, dal titolo “Cittadini appassionati e responsabili per le sfide del nostro tempo”, organizzato in occasione dell’inizio del percorso assembleare ha visto la presenza del presidente nazionale Matteo Truffelli, professore associato dell’Università di Parma e Chiara Santomiero, giornalista, in veste di moderatore.

Il tema affrontato, nato dalla riflessione del Consiglio diocesano, per dare risposte alla crescente esigenza di approfondire la questione dell’impegno socio-politico dei laici è stato sviscerato con maestria dai relatori cominciando da un analisi del territorio molisano: piccola e giovane regione con una sua storia importante e ancestrale nonché dotata dal punto paesaggistico e geografico che potrebbe sfoderare tanto e ottenere molto dal punto di vista turistico e non solo. Una regione che comunque promuove delle eccellenti risorse come pastifici noti e competitivi, caseifici, cantine e vini di qualità e tanto altro, ma nel contempo verte in una situazione di svantaggio che favorisce un repentino spopolamento soprattutto delle aree interne. Il tormentone “il Molise non esiste” che i molisani hanno saputo sfruttare in positivo sui vari canali di comunicazione è comunque una lettura chiara, pur conservando l’ironia,della situazione attuale del territorio, d'altronde un articolo sulla testata “Sole 24ore” riportava “l’economia inverte la rotta, ma il Molise arranca” e le azioni ultime come l’istituzione del reddito di resistenza si presentano una goccia nel mare. Da qui la domanda: è più facile essere cittadino dell’Emilia Romagna o del Molise? Il presidente Matteo Truffelli a risposta riporta che l’incontro di Termoli è il 44esimo che si svolge sul territorio italiano quest’anno, proprio perché si avverte sempre di più l’esigenza di fermarsi a riflettere insieme per dare risposte al territorio che verte in situazioni di disagio sociale.

L’azione Cattolica, ha proseguito, ha ragione di fare un percorso assembleare che tocchi tutti gli ambiti sociali, culturali e politici. È necessario partire dalla concreta realtà di ogni territorio, del tessuto socio-economico impegnando tutte le risorse, perché prima di tutto ci si deve responsabilizzare ed interloquire. L’Azione Cattolica si occupa delle persone, rimettendola al centro delle azioni ed è quindi importanteseguire con attenzione quanto accade: interessarsi dei giovani che lasciano questa terra, seguirli nelle loro scelte, capirne le motivazioni e nel contempo prestare attenzione a chi rimane. Da non sottovalutare, inoltre, le partenze lasciano sul territorio un senso di solitudine e rancore che non favoriscono di certo la ripresa, quindi se il Molise arranca bisogna adoperarsi, asserisce Truffelli, per dare benzina e migliorare il passo. L’azione Cattolica deve promuovere azioni che inducono a fare sistema, a costruire il bene collettivo che, a sua volta, diventa bene individuale. Tali intenti andranno a fortificare l’obiettivo di far diventare il territorio un laboratorio di turismo che rispetti e tuteli i territori stessi, che diventa foriero di iniziative positive atte al rilancio socio-economico. Ma l’azione, che concretizza il pensiero di Papa Francesco, ossia l’invito a fare politica raccomandandosi di fare la politica buona, quella con la maiuscola è la formazione. Formare i laici rendendoli responsabili, riporta fermamente Truffelli, non soffermandosi sull’individualismo, ma sull’idea di comunità. Una formazione che punta a non fornire mire personali, ma a promuovere la generosità, invitando a mettere a disposizione il proprio talento e competenza per la società, per il bene comune.

Il bene comune è come un tessuto che ha delle trame deboli in alcuni punti e finché regge la parte più debole che regge tutto il tessuto, continua il presidente nazionale, quindi diventa indispensabile agire, lavorare per il piccolo bene comune, aiutare la parte debole della società. In un momento epocale ove vediamo alternarsi leader politici effimeri, ci si deve calare in una dimensione che fortifichi i buoni intenti e l’associazione può essere quella grande famiglia che appoggia, segue e supporta il laico che esprime generosità e competenza per la polis. La politica con la maiuscola si fa carico della vita delle persone, delle famiglie, della società tutta:impegna le proprie risorse per fronteggiare grandi questioni trasformandole in opportunità e non gioca né di maggioranza tantomeno di minoranza, ma agisce con propositività nei confronti della società. Questa la voce dell’associazione Azione Cattolica Italiana che vuole promuovere sul territorio, la costruzione del bene comune, azioni concrete a tutela del territorio promuovendo formazione e passione educativa.