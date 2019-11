«Si convochino anche tutti gli altri medici che dissentono sulla sanità in Molise»

TERMOLI. Lettera aperta da parte del dottor Giancarlo Totaro, indirizzata sia all’Asrem che al Comune di Termoli (nelle persone del commissario e del sindaco).

«Egregia signora commissaria Asrem dopo il colloquio informale avuto in data 29 novembre presso la Direzione Generale di Campobasso dopo la vostra convocazione, fuori servizio, chiedo pubblicamente che venga adottato lo stesso procedimento adottato per il sottoscritto (nella sua situazione d'essere e nelle sue funzioni sociali) per tutti coloro che hanno manifestato pubblicamente in merito ai problemi della sanità ed in particolar modo con l'intento di proteggere i servizi sanitari dell' ospedale di Termoli (compresi i social) e gli vengano prospettati le eventualità di merito come al sottoscritto.

A quanti di coloro che hanno avuto una evidenza pubblica è arrivata la stessa convocazione?

Non mi risulta ad altri e lascio il beneficio di inventario.

A tutti, ma proprio tutti coloro che hanno espresso in tutte le modalità pubbliche di specie (riunioni, social, stampa, televisione, incontri in sede etc.)

Se ciò non avvenisse bisogna pensare che c'è una selezione per gli elementi scomodi e forse non addomesticabili?

Io ritengo di perdere il rispetto per me stesso se non facessi tutto il possibile per difendere con i miei modesti mezzi il diritto alla salute dei miei concittadini nella pienezza delle responsabilità derivanti dal giuramento di Ippocrate e da quello di cittadino e padre di famiglia.

Non è possibile vedere che per esempio al Pronto soccorso di Termoli, come per altri reparti ed altre figure professionali, sono "avanzati "4 medici" dipendenti ed il tutto deve rimanere segreto.

La sanità, anche quella dell'ospedale di Termoli, è ancora pubblica.

Pertanto se si deve iniziare un procedimento nei miei confronti lo si faccia in modo formale e documentato delle accuse ma non lascerò che questa cosa si concluda alle fasi preliminari.

Sono sempre stato assolto in ogni circostanza e sempre con formula piena. Non gradisco le archiviazioni e gli "avvertimenti".

La stessa cosa va naturalmente fatta contemporaneamente, nella loro fattispecie propria di ognuno altrimenti è evidente che non Le è consentito fare discriminazioni e sono sicuro non saranno fatte. Credo che dovrei avere tanta compagnia.

Io sono pronto ad affrontare qualunque tribunale per la difesa della sanità molisana ed a pagarne orgogliosamente le conseguenze perché questa ragione mi ha dato tutto ed io combatterò ancora in difesa dei diritti dei cittadini in primis del diritto alla sanità.

Con cordialità, dottor Totaro Giancarlo orgogliosamente medico e cittadino termolese».