Inaugurato l'eco parco in via Madonna delle Grazie: un vero gioiello tecnologico Copyright: Termolionline

TERMOLI. Ha preso il via l'Eco Parco Madonna delle Grazie a Termoli, il primo di tanti altri che saranno installati in diversi quartieri. L'ente proponente è il Comune di Termoli e realizzato da Ecocontrol (gsm) Rieco Sud in collaborazione con l'Istituto industriale E.Majorana e il Comitato di Quartiere "Rete di speranze Monte Carmelo".

Un vero gioiellino hi-tech, un giardino che farà la gioia di nonni e nipoti, ma vista la tecnologia desterà sicuramente l'interesse anche dei giovani. Si potranno gettare in appositi cassoni ogni tipo di rifiuto differenziato, si potrà fare scorta di bottiglie di acqua liscia e gasata, ricaricare il cellulare, si potranno portare rifiuti speciali come l'olio alimentare esausto, ci saranno inoltre un'area cani e giochi anche per bambini affetti da disabilità. Insomma tutto bello, tutto moderno, come ci ha illustrato il responsabile dell'Ecocontrol Fausto Di Stefano. Tanta gente questa mattina: curiosi occasionali ma anche scolaresche che seguono da tempo il processo eco sostenibile. Presente anche l'Amministrazione comunale nelle persone dell'Assessore all'Ambiente Rita Colaci e l'assessore all'Istruzione e Politiche sociali Silvana Ciciola, l'assessore al Bilancio Giuseppe Mottola e alcuni consiglieri comunali come Balice e Fraracci. Se proprio vogliamo trovare una pecca in questo Eco parco, e lo abbiamo fatto presente anche agli ideatori e amministratori che hanno concordato con noi, il fatto che al più presto bisognerebbe adottare una recinzione lungo l'intero perimetro proprio perché sarà frequentata da bambini: basta infatti un nonnulla perché uno di loro sfugga al controllo del genitore o nonno per rincorrere il pallone e finire quindi in mezzo alla strada nella trafficatissima via Madonna delle Grazie. Quando questo inconveniente sarà risolto potremo parlare davvero di un gioiellino avveniristico.