Ospedale e stazione: battaglie per il futuro

TERMOLI. Occorre difenderci con le unghie e con i denti. Non siamo in guerra. Eppure c’è un nemico che vuole azzerare l’ospedale e, ora si riapre la discussione sul nodo ferroviario del Molise rappresentato dalla stazione di Termoli.

Qui ed ora non c’interessa puntualizzare di chi sia questa regia occulta che guida i fili del depotenziamento di Termoli o della possibile spartizione del Molise tra due regioni confinanti a Nord ed a Sud. Mentre riteniamo prioritario approfondire o almeno individuare delle linee operative per poter evitare la suddetta debacle comunale e regionale.

Termoli è il soggetto da svuotare.

Nel pensiero strategico di quelli che vogliono incidere sul destino di Termoli e del Molise (Politici nazionali? Regione? Sanità privata?) Termoli rappresenta il primo obiettivo da colpire annullando le strutture ed i servizi di base (sanità e trasporti) ed azzerando ogni possibilità di crescita. Infatti.

Senza ospedale significa uccidere la sanità, della cui importanza pari a quella dell’ossigeno, te ne rendi conto quando manca e la ferrovia cioè l’infrastruttura più importante per una cittadina. Significa quindi togliere a Termoli la parte viva, il cuore pulsante di una città.

Senza ospedale siamo degli illusi, quando parliamo del futuro turistico di Termoli. Ed addirittura dei folli quando prospettiamo un turismo di valore: quello culturale quello da diporto, quello di specificità, quello congressuale.

Senza ospedale chi mai vorrà venire come ospite o come turista a Termoli, se non con l’auto e senza una garanzia per la propria salute in caso di necessità improvvise?

Senza ospedale forse torneremo (se pur tra 20 /30 anni) agli inizi degli anni 50 in cui eravamo poco più di 5000 abitanti ed il nostro mare bagnava prevalentemente i glutei di noi concittadini.

Di fronte a suddetto quadro poco visibile oggi nella quotidianità, ma letale nei tempi lunghi, bisogna difendersi e contro attaccare.

Occorre difenderci con le unghie e con i denti

L’oggetto di questa battaglia è qualcosa che è al di sopra di quelle civiche: acqua pubblica, maggior verde, isole pedonali etc. Trattasi del destino di Termoli che, piccolissima negli anni 30/40 con 2000-3000 abitanti ha iniziato un percorso di crescita fino agli attuali 33000 abitanti. Ma oggi qualcuno ha deciso di bloccare, ridimensionare, far tornar indietro Termoli.

Tralasciamo per ora il perché di questo accanimento e ci focalizziamo sul come si può ostacolare questo progetto di “tagliare” la cittadina molisana con le maggiori potenzialità di crescita e con quali forze rigettare il suddetto folle disegno.

La 1a forza di lotta è rappresentata dalla cittadinanza.

Apprezziamo tutti gli sforzi fatti finora dai vari comitati. Ma a mio avviso non sono sufficienti a contrastare la forza travolgente di coloro che hanno il disegno di ridimensionare Termoli e togliere l’identità regionale al Molise.

Occorre invece che intervenga tutta la popolazione che senza identità politiche(ossia senza bandiere) attraverso tutte le sue classi sociali ( insegnanti, commercianti, operai,piccoli imprenditori, alunni, mamme, giovani, nonni, professionisti, artigiani dipendenti del San Timoteo, dipendenti del Comune etc…) si faccia sentire con manifestazioni dai grandi numeri e con azioni di rilevante peso (contestazioni con presenze numerose ai ministeri della sanità e dei trasporti a Roma).

La 2a forza di lotta è rappresentata dai politici termolesi, ma….

Ma che siano asessuati politicamente, ossia senza colore partitico. Ma semplicemente politici termolesi votati dai cittadini per fare gli interessi dei termolesi e di Termoli.

Una forza politica trasversale per una causa epocale termolese ha un’efficaciamolto maggiore rispetto ad iniziative dei singoli partiti aventi il vestito della strumentazione e per di più con il cattivo odore dello sciacallaggio. Mentre tutte le forze politiche, se unite, costituirebbero un’identità politica termolese che avrebbe la forza della coesione e la limpidezza dell’amore per la propria cittadina.

Quanto sopra non esclude tuttavia che su altri argomenti le varie forze politiche continuino le loro battaglie con idee e punti di vista diversi .

Suddetta necessità ed opportunità di costituire una forza unica politica indirizzata ad un problema specifico (il destino di Termoli) può essere espressa anche con una metafora. Gruppi di lupi - in senso metaforico - sono alle porte della nostra cittadina e mettono a rischio la vita di animali e persone. E’ evidente che suddetto pericolo venga affrontato tutti insieme e non con la logica degli schieramenti politici. Si tratta di salvare Termoli.

E quindi al di là del colore politico (lo ripetiamo) ad esempio tutti insieme i consiglieri di via Sannitica facciano un sit-in davanti al palazzo della regione a Campobasso oppure facciano uno sciopero della fame (non capisco perché gli scioperi li debbano fare solo gli operai) davanti ai ministeri della Salute e dei Trasporti a Roma.

Sono idee troppo audaci o troppo faticose da realizzare? Non mi sembra, se consideriamo i nostri antenati termolesi che hanno posto a rischio la propria vita per difendere Termoli dai Saraceni e quelli che per farla diventare importante si avventurarono per mare fino alla Liguria per trafugare il corpo del martire Basso, reliquia indispensabile (secondo le leggi di quel tempo) per costruire la Cattedrale.

Conclusione.

Gli strateghi del ridimensionamento di Termoli e del possibile smembramento del Molise procedono per gradi: per la sanità si noti la progressiva riduzione dei servizi e dei reparti al San Timoteo (mentre sto scrivendo è stata diffusa la notizia della prevista chiusura di 6 reparti nel Piano Operativo Sanitario 2019- 2021) e della sanità molisana in generale. E per i trasporti si noti l’annullamento dello storico treno Termoli – Campobasso.

Ed ovviamente operano senza sbandierare le loro reali intenzioni e nei tempi giusti: si ricordi il decreto di chiusura del Punto Nascita di Termoli in data 1 luglio cioè nel periodo di massimo orientamento della popolazione al divertimento estivo.

Poggiano la loro strategia sui silenzi, sugli ammiccamenti sulla lotte interne dei politici che dovrebbero difendere la sanità termolese e la stazione ferroviaria sita nel cuore di Termoli.

A fronte di tutto ciò, se la cittadinanza termolese non ha un super sussulto di orgoglio e non si ribellaa questo soffocamento, il futuro di Termoli non potrà essere brillante come le sue potenzialità prospettavano.

Ma se c’è un popolo consapevole di essere derubato esso non può che essere unito prima nel malcontento e poi nella ribellione. Ottimisticamente: se c’è un’Identità Termolese (come io spero) c’è di conseguenza Coesione per la Lotta e la Vittoria.