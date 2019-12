Il Museo del Mare si farà al Castello Svevo

TERMOLI. Il Comune di Termoli è destinatario del finanziamento di un progetto di valorizzazione dei beni ambientali e culturali legati al mare per la realizzazione di “un museo del mare” presso il Castello Svevo di Termoli con l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche e in particolare l’impiego della realtà aumentata, provvedendo allavalorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al mare e alla storia locale della fascia costiera coincidente con l’area del Flag Molise Costiero (Comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli, ivi compreso il prospiciente ambito marino. Le finalità e gli obiettivi generali sono quelli di rilanciare i luoghi della tradizione e della cultura marinara ricreando suggestioni e spazi tipici degli antichi mestieri, valorizzando il prodotto ittico e la marineria locale in sinergia ed integrazione con le eccellenze ambientali, enogastronomiche e culturali del territorio del Flag Molise Costiero, coincidente con i territori dei Comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli.

Per questo è partito l’avviso pubblico per sollecitare eventuali manifestazioni d’interesse. L’oggetto dell’appalto riguarda i seguenti servizi e forniture: servizio di ricerca e studi preparatori, come previsti nel progetto, dovranno essere organizzate ricerche e studi preparatori di raccolta dati funzionali alla realizzazione del progetto– ricerche storiche, archeologiche e culturali del patrimonio ambientale e culturale costiero (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reperti archeologici legati alla costa, le tradizioni folkloristiche e le tradizioni dell’enogastronomia locale, gli antichi e contemporanei mestieri legati alla pesca, il tessuto socio-economico del territorio costiero, Collezione Regnoli, ecc. ). Inoltre, servizi di progettazione e allestimento del museo del mare da realizzare presso i locali del Castello Svevo del Comune di Termoli, come previsti nel progetto dovrà essere progettato il layout e l’allestimento del museo del mare presso i locali dal Castello Svevo in maniera funzionale alla fruizione dell’utenza.

Quindi, la progettazione e fornitura di nuove soluzioni tecnologiche e degli strumenti di realtà aumentata finalizzati a valorizzare i beni culturali legati al mare e alla storia locale e la loro messa in rete: si dovrà provvedere alla progettazione e fornitura delle soluzioni tecnologiche e degli strumenti di realtà aumentata, collocando le predette forniture in maniera coerente con il layout individuato presso i locali del Castello Svevo, garantendo che ogni visitatore del “Museo del mare” possa usufruire individualmente dei supporti tecnologici forniti (app, visori, video e audio in almeno 3 lingue comunitarie, si richiede obbligatoriamente l’italiano, l’inglese, il francese etc.), garantendo inoltre che tutti gli strumenti di realtà aumentata siano allestiti presso i locali museo del mare, come progettati; le forniture devono essere previste nel numero e con le caratteristiche minime indicate nel progetto.