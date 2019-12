“Natale a Tèrmele”: primo canto in dialetto

TERMOLI. Per due occasioni, la prima delle quali è in programma venerdì 6 dicembre e poi ancora giovedì 12, il professor Nicolino Palladino ha deciso di mettere fine a un fatto che forse molti non ci hanno mai pensato, ma Termoli forse è l'unica se non una delle poche città al mondo che non ha canti natalizi tradotti nel proprio dialetto o se preferite nella sua lingua, non aveva perché da questo Natale finalmente sì.

Presso la chiesa Sant'Antonio, il 6 dicembre e a quella dedicata a San Pietro e Paolo il 12, sempre alle 17.30, potremo ascoltare le più belle canzoni di Natale tradotte in termolese da lui Nicolino Palladino, il recital s'intitola “Natale a Tèrmele”.

Oltre al professor Palladino ci saranno Rita Palladino, Andrea De Gregorio, Antonio Di Lorenzo, Piero Di Clemente, Lucia Zanapa, Michele Criasia, Pina Cupone, Flora Germinario e con la partecipazione dell'Athenaeum di Anna Laura De Gregorio.

Alla domanda del perché la preparazione di questo recital natalizio in termolese, Palladino ha risposto col suo sorriso sardonico e accattivante Nicolino dice, «chi mi ha fatto decidere a preparare questo evento è stata una letterina che al contrario del solito dovremmo essere noi a scriverla a Gesù Bambino, invece è lui che l'ha scritta a me quasi come un bonario rimprovero ed il testo della letterina a me indirizzata: "Paradiso 2019: Nicola carissimo, tra non molto sarà Natale e in tutto il mondo ci saranno grandi festeggiamenti e celebrazioni per la mia festa... Solo la tua simpatica cittadina in riva all'Adriatico non ha i canti di Natale nella sua lingua... si tratta di una cosa assolutamente inconcepibile per questo ho deciso di rivolgermi a te... Intendiamoci bene, come professore non sei stato granché, come musicista per usare un'espressione vostra" Manche i cane!" Tuttavia ...capisce a mè...con Amore!”

L'evento è organizzato dall'Università delle Tre età età sede autonoma di Termoli, l'evento è a ingresso libero.