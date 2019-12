TRIVENTO. Celebrata a Trivento la 69ma Giornata regionale del Ringraziamento della Coldiretti Molise. La manifestazione, molto sentita da tutti i soci dell’Organizzazione, si è tenuta nella splendida e suggestiva cornice della Cattedrale della sede vescovilemolisana, intitolata ai Santi Nazario Celso e Vittore. Fra i partecipanti anche il Governatore Donato Toma, l’On. Giuseppina Occhionero, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, il vicario della Provincia di Campobasso, il vicesindaco di Trivento, Sandra Stinziani, ed altre autorità politiche e amministrative del territorio.

A officiare la Santa Messa Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento, che nella sua omelia, facendo aperto richiamo al mondo agricolo ed ai valori di cui è da sempre portatore, ha rimarcato l’importanza del lavoro agricolo definendolo “economia reale”, intesa come il lavoro che produce, al giorno d’oggi purtroppo by-passata dalla finanza che mira solo al profitto economico. Un momento toccante, nel corso della celebrazione, si è poi vissuto al mento dell’offertorio, quando sono stati portati all’altare i cesti contenenti i frutti della terra.

Incisivo e puntuale l’intervento del Delegato confederale della Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli, che prendendo brevemente la parola al termine della celebrazione eucaristica, ha sottolineando lo stretto legame fra la Coldiretti e la dottrina sociale della Chiesa, non tralasciando di evidenziare le grandi difficoltà che quotidianamente vivono gli agricoltori nello svolgimento del loro lavoro.

“Gli agricoltori producono cibo – ha affermato Spinelli – ed il cibo è sostentamento, dunque senza di questo non si può vivere. Ma l’agricoltura riesce a produrre – ha aggiunto Spinelli – se riusciamo a non farci sbranare le pecore dai lupi e devastare i campi dai cinghiali”. Per questo, facendo richiamo alla ‘Preghiera dei Fedeli’, il Delegato Confederale, ha aggiunto: “preghiamo il Signore affinché illumini le menti dei nostri politici perché la politica possa rendersi conto che chi lavora giornalmente in campagna, e ci mette l’anima nel proprio lavoro, possa, come è giusto che sia, raccogliere i frutti del proprio sudore”.

A questi ha fatto eco il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, che spiegando come “la Giornata del Ringraziamento sia il momento in cui l’agricoltura incontra i cittadini”, ha evidenziato che questa rappresenta anche un’occasione per comprendere le difficoltà che il mondo agricolo si trova ad affrontare nella sua attività di produzione di cibo. Ritengo – ha concluso Ascolese - che oggi sia una bellissima giornata per noi di Coldiretti ma anche per i cittadini di Trivento che hanno voluto onorarci così numerosi con la loro presenza”.

Al temine della funzione religiosa il Vescovo Palumbo è uscito sul sagrato della cattedrale per benedire i trattori schierati dinanzi la chiesa in un clima festoso di bandiere al vento e tanti fedeli, non solo imprenditori agricoli, che hanno potuto gustare il delizioso agri-buffet offerto dalle aziende agricole aderenti a Campagna Amica.