TERMOLI. Di rientro la colonna mobile della Misericordia di Termoli, che stamani si è imbarcata dal porto di Durazzo per navigare in direzione Molise. Assieme a quella di via Biferno, anche quella di Riccia. Un rientro dovuto al turnover con altre Confraternite, resesi disponibili a recarsi in Albania. In ogni caso, ora sono poche le Misericordie che devono operare per l'assistenza sanitaria. Ora la richiesta è diversa, servono elettricisti, idraulici, muratori ecc..

Intanto, dalla comunità di Themune e dalla popolazione albanese, tramite conoscenze del vice sindaco di Durazzo, che era in contatto anche col presidente dell’Agimi Fatmir Behluli, a Termoli, è stato espresso un enorme ringraziamento all’opera svolta dalla Misericordia di Termoli, assieme a tutte le altre Confraternite, in quei giorni così drammatici, a causa del sisma che ha sconvolto una vasta regione dell’Albania.