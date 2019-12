TERMOLI. Verso il Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo a Roma, iniziato il cammino di preparazione in Cattedrale.

Con l'inizio del periodo di Avvento la comunità diocesana si è messa in cammino verso il Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo nelle Basiliche di San Paolo e di San Pietro a Roma in programma dal 18 al 26 gennaio 2020 in occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e della domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco. Nell'occasione della prima domenica di Avvento il Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, ha presieduto la celebrazione eucaristica in Cattedrale a Termoli nel corso della quale ha acceso una lampada speciale, realizzata da Cleofino Casolino, con la benedizione davanti alle reliquie del Santo “discepolo prediletto” dell'apostolo Paolo. Questo simbolo illuminerà il percorso di preparazione e preghiera all'evento straordinario di Roma lasciandosi accompagnare dalla Parola di Dio come punto di riferimento per la vita di ogni cristiano. Un tema al centro della Lettera per l'Avvento e il Natale che il Vescovo ha rivolto a tutta la comunità.