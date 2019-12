TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una nota di protesta da residenti del centro.

Il weekend termolese

Succede sempre così, ogni sabato.

Stessa storia, stesso posto, stesso clan: i maschietti, giovani virgulti, arrivano in Via Pilla e Via Belvedere a bordo di motorini truccati o Microcar con la musica a palla; le ragazze seguono accompagnate in auto dai genitori (come a scuola quando ci si comporta male).

Tutti presenti, può cominciare il bivacco del weekend termolese tra cicche di sigarette, bottiglie di birra, lattine di thè, oltre agli immancabili maxi cartonati di pizza.

Da alcuni mesi a questa parte, però, i residenti e coloro che parcheggiano in queste strade per una giro in centro, riscontano qualcosa di nuovo.

Danni ai veicoli in sosta, stemmi e antenne asportati, graffi, specchietti rotti.

Rassicuriamo i lettori: i furti di auto sono sempre opera di veri professionisti del crimine provenienti da fuori regione.

Chiusi i lidi, indossati felpa e cappotto, in una delle strade più belle di Termoli ogni sabato sera si assiste puntualmente a schiamazzi, danneggiamenti, turpiloqui e forse anche consumo di droghe leggere.

No bastasse, due giorni fa uno di quei giovani virgulti dopo ore di schiamazzi con i suoi degni compari, veniva avvistato a tarda serata a danneggiare un'automobile. La bravata

veniva prontamente segnalata alle forze dell'ordine poiché sembrerebbe che la scena sia stata registrata dalle telecamere di sicurezza installate nella zona.

Resta l'esperienza dei residenti. Passata la nottata infatti, ecco le immancabili cicche di sigarette, le bottiglie, i bicchieri e le macchie di urina sui muri.

È colpa di Fulmine, il labrador che ogni mattina fa i bisogni? No, lui li fa in maniera molto più civile di questi ragazzi e il suo padrone pulisce sempre tutto.

Ma alcuni genitori termolesi, che giustamente avranno da dire la loro su questo articolo, si domandano dove sono i figli ogni sabato sera? Dove mangiano, bevono, fumano (ammesso che lo facciano) e soprattutto dove fanno i bisogni? Si domandano perché Fulmine è molto più educato dei loro ragazzi?

Per chi volesse assistere a quanto descritto, vi invitiamo in Via Pilla-Via Belvedere dalle ore 21 del sabato sino a tarda notte e la domenica dalle ore 17 fino alle 20 circa.

I danneggiamenti ai veicoli parcheggiati (due i casi a novembre), invece, iniziano con calma dopo la mezzanotte.

Chi invece volesse passeggiare ammirando il mare e le Isole Tremiti, è sempre il benvenuto.

I residenti di Via Pilla e di Via Belvedere.