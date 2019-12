Cassettista o trader: quale l’investitore del 2020?

TERMOLI. Il mondo degli investimenti sulle Borse Valori si divide tra due tipologie di operatori, i cassettisti e i trader. Si tratta di investitori con strategie di trading opposte, ma con il medesimo obiettivo: sfruttare le oscillazioni delle quotazioni di un titolo per trarre profitto.

Atteggiamenti diversi in rapporto ai mercati e studio sui titoli condotto secondo tecniche e strumenti distanti da loro, delineano due dei profili maggiormente diffusi sui mercati finanziari, punto di riferimento per chiunque si mostrasse interessato ad iniziare ad investire.

Analisi tecnica vs analisi fondamentale

In generale il consiglio più diffuso riguardo questi due tipi di analisi è che non siano separati, ma che vadano condotti in parallelo e i risultati confrontati. Analisi tecnica e analisi fondamentale, infatti, dovrebbero l’uno fornire la conferma dell’altro, rendendo le previsioni sul comportamento di un titolo quanto più precise possibili.

La realtà dei fatti è che, tuttavia, ogni tipo di investitore fa riferimento ad una delle due tecniche in particolare. Questo perché:

L’analisi tecnica si fonda esclusivamente sul grafico : il suo postulato principale è che nel grafico sono contenute tutte le informazioni necessarie a investire e a studiare il titolo. Ovviamente non è sufficiente il solo grafico dello storico delle quotazioni di un titolo ma vengono impiegati anche numerosissimi strumenti e indicatori che si abbinano al grafico e lo arricchiscono.

: il suo postulato principale è che nel grafico sono contenute tutte le informazioni necessarie a investire e a studiare il titolo. Ovviamente non è sufficiente il solo grafico dello storico delle quotazioni di un titolo ma vengono impiegati anche numerosissimi strumenti e indicatori che si abbinano al grafico e lo arricchiscono. L’analisi fondamentale, invece, si fonda esclusivamente sui dati ufficiali provenienti dalle comunicazioni fiscali dell’azienda e dalle informazioni provenienti dal mondo esterno. Per intenderci, pubblicazioni di bilanci trimestrali, annuali, acquisizioni, notizie su annunci di un particolare prodotto, rapporti interni o con altre aziende sono i dati che permettono di elaborare un’analisi fondamentale;

Si tratta sempre e comunque di linee o indicatori grafici, per cui chi realizza un’analisi tecnica non si confronta con niente altro che il grafico di un titolo;

Cassettista o trader?

Il cassettista, per sua definizione, è quell’investitore che realizza operazioni unicamente sul lungo termine. Il suo obiettivo è quello di ottenere profitti dalle grosse variazioni di quotazioni e dai dividendi che una società distribuisce periodicamente tra gli investitori.

Per questo tipo di investimenti è più che chiaro che l’analisi fondamentale sia lo strumento principale a disposizione: essa permette di analizzare le variazioni su macro periodi, individuando i pattern di comportamento dilatati nel tempo.

Anche l’analisi tecnica permette di realizzare questo tipo di studio su un titolo ma, come si è detto, non andando ad analizzare le questioni esterne che riguardano il settore specifico dell’azienda, non riesce ad aver ragione delle sue caratteristiche peculiari.

Il trader, invece, è colui che rappresenta lo spirito puro del trading online, che punta a una operatività più rapida e ha un interesse esclusivamente speculativo per i titoli di mercato. Un trader non arricchisce il proprio portafoglio di titoli azionari in vista dei dividendi, ma studia i mercati in cerca del momento opportuno per inserirsi e speculare sui titoli.

Il trader fa affidamento principalmente sull’analisi tecnica non soltanto perché il pattern del comportamento di un titolo è ciò che maggiormente lo interessa, ma anche perché il suo più potente alleato è la rapidità con cui svolge le analisi e opera.

Trading online: che tipo di investitore predilige?

Il trading online, leggi l’approfondimento su www.investireinborsa.org, è un settore giovane, creato poco più di 10 anni fa, e che punta principalmente a persone con a disposizione portafogli iniziali limitati. Anche per questo motivo l’operatività più diffusa sulle piattaforme di trading online non a caso è quella propria dei trader.

Investire piccole somme per un cassettista sarebbe improponibile in quanto la maggior parte dei suoi profitti derivano dalla quantità e non dalla qualità delle sue operazioni: un cassettista trae profitto dal fatto di riuscire ad acquistare migliaia di azioni alla volta e non dallo speculare in poco tempo sulle variazioni minime di quotazioni.

Per questo il trader è la figura che più si addice al trading online: operazioni di qualità che in poco tempo portano profitti è la vera e propria anima degli investimenti online.