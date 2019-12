Totaro non lascia e raddoppia: nei Comuni assessorati alla Sanità a costo zero

TERMOLI. Deve essere proprio temerario il dottor Giancarlo Totaro, per sfidare l’establishment ancora una volta, dopo l’invito “a comparire” dinanzi alla commissaria Asrem Scafarto. Nella giornata di ieri è arrivato un nuovo dispaccio: «Cari sindaci del basso Molise ed in particolare di Termoli, perché non istituire "l'assessorato alla Sanità" senza portafogli e a zero spese con un assessore che si dedichi a tempo pienoalla difesa del diritto alle cure dei cittadini ed in particolar modo, in questa difficile contingenza storica, alla difesa dell'ospedale di Termoli?»