CAMPOMARINO. L’amministrazione Silvestri punta in grande sul cartellone natalizio e vara il “Natale d’amare”.

La presentazione ufficiale della manifestazione è avvenuta mercoledì scorso a Palazzo Norante, scrigno che sempre più è sinonimo di cultura sulla costa molisana.

In pole position l’assessore al Turismo Michele D’Egidio, che ha spiegato come nella stagione invernale 2019-2020, per la prima volta è stato realizzato per la città di Campomarino un calendario di eventi per le festività natalizie, intitolato Natale d'Amare. Accanto a lui la presidente del Consiglio comunale Carmen Carriero, e i vertici dell’istituzione Cultura, con Gaetano Piermarino e Marco Altobello.

«Ci saranno momenti di gioco, divertimento e di condivisione per i bambini e le loro famiglie per tutto il periodo natalizio a partire da sabato 7 dicembre fino a lunedì 6 gennaio. Le festività saranno inaugurate sabato 7 dicembre alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto con l'apertura della pista di ghiaccio realizzata in ghiaccio vero, per la prima volta presente a Campomarino durante le festività natalizie e ancora domenica 8 dicembre a partire dalle ore 16.30 ci sarà l'accensione dell'albero di natale in piazza con tantissime luci, apertura della casa diBabbo natale e del villaggio di natale con l'immancabile 16esima mostra dei presepi di natale nel borgo.

Giovedì 12 dicembre sarà inaugurato "l'albero di Natale della biblioteca", decorato a tema con i libri, il tutto presso la biblioteca comunale dove seguirà il racconto di storie per bambini "Circle book".

Domenica 15 dicembre ci sarà l'arrivo di babbo natale in vespa. Sabato 21 il Gran teatro dei burattini (Ferraioli). Domenica 22 dicembre Christmas hockey nel pomeriggio e alla sera il musical di natale».

Insomma, un palinsesto ricchissimo, che aggiunge novità di rilievo alle manifestazioni tradizionali e consolidate.

Mercoledì 25 dicembre l'atteso canto gospel Italian singers con la speciale presenza dell' artista Josie Taylor presso la chiesa Santa Maria a Mare.

Giovedì 26 dicembre spettacolo di Natale in piazza a Madonna grande. Sabato 28 dicembre concerto di Natale in chiesa e domenica 29 dicembre desideri luminosi con il volo di palloncini luminosi per esprimere i desideri di grandi e piccini.

Venerdì 3 gennaio spettacolo teatrale "la famiglia "Cimicciola". Domenica 5 gennaio la grande tombolata in parrocchia e per concludere lunedì 6 gennaio con l’arrivo della tanto attesa befana con allestimento della casa dedicata alla vecchina più simpatica e l'emozionante arrivo dei re magi ai presepi nel borgo.

«Spero che questo cartellone soddisfi i gusti di grandi e piccini soprattutto – riferisce l’assessore D’Egidio - ringrazio tutte le associazioni che si sono rese disponibili nell’organizzazione degli eventi, la mia collega Carmen Carriero delegato alla cultura, il sindaco Piero Donato Silvestri e tutta l'amministrazione comunale. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere le feste con noi! Desidero che sia un Natale d'Amare per tutti!»