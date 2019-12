TERMOLI. L’obiettivo prefissato e mai tenuto nascosto per quanto riguarda il Federico di Svevia, l'istituto alberghiero termolese è quello di affacciarsi sempre più in Europa e perché no sul mondo.

Questo istituto cittadino è sempre più una scuola a respiro internazionale si perché le vere e autentiche sfide del prossimo futuro non sono più all'interno del cortile di casa propria, ma si sono estese aldilà del cancello.

Da qui l’idea di una tre giorni da oggi a giovedì 5 dicembre, che saranno di formazione, esperienze pratiche e attenzione al sociale quello che accadrà all’Alberghiero di Termoli. I particolari e tutti i dettagli specifici degli eventi in programma , ci sono stati presentati ieri mattina in conferenza stampa dalla dirigente scolastica dell’Ipssar, Maricetta Chimisso, al suo fianco i docenti di Accoglienza turistica Eliana Pasquale, le collaboratrici della dirigente Maria Rosaria Musacchio e Annarita Ferrante, il prof di Enogastronomia e Pasticceria Maurizio Santilli e la prof di Lingue Daniela Scalera. Il via a gli eventidomani, martedì 3 dicembre, con un pomeriggio di formazione sull’economia digitale e l’importanza che questa ha nell’ambito del turismo e dell’accoglienza turistica «Che non è possibile fare senza passare dal digitale. La nostra scuola vuole mettere in atto o aprire uno spettacolo importante sul ruolo che ha il marketing online, vista la suadimensione molto particolare, e che rispecchianel successo di una impresa anche perché noi siamo una scuola che ha particolarmente a cuore il successo delle imprese e dei nostri professionisti nel mondo del lavoro. Siamo consapevoli del fatto – ha continuato la Chimisso – che una impresa di successo non può esprimersi senza i mezzi dell’economia digitale e abbiamo ben presenti gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030».

«Passando all'evento del 5 dicembre mattina quando verrà dato il via al progetto che ci vede coinvolti con altri paesi europei», ha continuato la Chimisso. Sotto la lente ci saranno la rilevanza internazionale dell’evento per i ragazzi dell’Alberghiero che saranno impegnati in scambi e stage a Malta, Spagna e in Svezia accanto alle collaborazioni già avviate con Turchia, Lettonia, Grecia e Croazia. «Sono spaccati di mondo attraverso i quali gli alunni arrivano a quell’apertura mentale necessaria per avere un modello di qualità della vita individuale, culturale e di cittadinanza attiva in cui ci sia attenzione anche al superamento di pregiudizi e barriere». Appuntamento con scopi benefici mercoledi 4 dicembre, invece, questo è un evento decisamente più sociale che l’Alberghiero ha voluto realizzare per dimostrare vicinanza alla famiglia di Pierpaolo Piras e «a tutta la comunità di San Paolo Civitate che è molto numerosa qui all’interno del nostro istituto Alberghiero. Si tratta di una apericena sociale con raccolta fondi in favore di un padre di famiglia che sta lottando e combattendo come un Leone, la sua battaglia per sconfiggere una grave malattia in Israele.

«La nostra scuola vuole contribuire concretamentee rendere merito alla comunità di San Paolo Civitate prestando attenzione particolare per questo concittadino anche perché il messaggio educativo è fondamentale».

Alla manifestazione prenderà parte anche il maestro Luigi Petta che suonerà dei brani al pianoforte, un pianoforte speciale che arriverà direttamente da Pescara per l'occasione e la somma che sarà raccolta durante la serata, sarà interamente devoluta alla famiglia Piras, per questo evento si incaricheranno di tutto quello che occorre l'Associazione Valtrigno.