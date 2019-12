TERMOLI. L’opuscolo “I GIOCHI DI UNA VOLTA”, che è stato presentato a luglio di quest’anno ad un folto e qualificato pubblico dall’Associazione “ Generazioni…in Tempo” la Banca del Tempo di Termoli, è stato realizzato dall’Associazione nella persona della socia Adelmina di Cienzo la quale ha effettuato un’accurata ricerca su testi e immagini attraverso un lungo viaggio introspettivo tra i propri ricordi di bambina.

Le finalità dell’opuscolo, che sono quelle di offrire ai bambini e agli educatori un valido sussidio didattico alternativo affinché nel gioco sia riscoperto il ruolo della inventività e del dialogo diretto e leale, si inseriscono molto bene in quelle dell’Associazione “Generazioni…in Tempo”, come ha evidenziato la Presidente De Rosa, che ha anche ricordato le iniziative già realizzate in passato tra cui la pubblicazione del “Progetto ACTION WOMAN”, riguardante la prevenzione alla violenza di genere.

L’opuscolo, “I GIOCHI DI UNA VOLTA”, con il nuovo anno scolastico è stato presentato e consegnato presso tutte le scuole dell’infanzia di Termoli al fine di incentivare adeguati progetti educativi anche con il coinvolgimento dei nonni e dei genitori ed è stato accolto con molta disponibilità e considerazione dagli insegnanti e dai Dirigenti scolastici a capo dei vari Istituti Comprensivi consapevoli che il gioco rappresenta un valore antico, molto importante, che abbiamo trascurato ma che risulta indispensabile per la formazione e la crescita del bambino.

La consegna dell’opuscolo avverrà anche nelle scuole dell’infanzia dei paesi limitrofi perché è importante suscitare l’interesse dei bambini e far loro conoscere i giochi di una volta.

Un tempo, quando si giocava tutti insieme nel cortile di casa, nessun bambino veniva escluso dal gioco, neanche i più piccoli, mentre i più grandi si prendevano cura di loro, facendo attenzione che non si facessero male. Inoltre il compagno di gioco veniva trattato sempre con il massimo rispetto e, cosa molto importante, ognuno era tenuto ad accettare e ad osservare le “regole” prefissate per quel gioco se intendeva partecipare e far parte del gruppo.

Ed ecco che il gioco diventa mezzo di acquisizione delle “Regole di Vita” che accompagneranno il bambino per l’intero percorso della sua esistenza.

Significativa risulta la foto in copertina, che raffigura bambini di ogni età che fanno il girotondo tutti insieme.

“Oggi purtroppo, afferma la presidente Teresa De Rosa, con le aumentate condizioni di benessere nei paesi evoluti, con la quantità di costosi giocattoli che i bambini hanno a disposizione nelle proprie case e l’isolamento nell’uso-abuso dei mezzi digitali, constatiamo che la memoria e la creatività dei piccoli sono atrofizzate. A sua volta il gioco invece che mezzo della libertà infantile, vienemutilato dei più validi risvolti educativi, quali il movimento, la fantasia, l’inclusione e la socializzazione”.

Ne deriva una grave problematica sociale di cui si parla spesso. Infatti, da statistiche ufficiali, risulta che quasi centomila adolescenti vivono in completo isolamento tra le mura domestiche, o per meglio dire all’interno della propria stanza, spesso senza neanche andare a scuola e in compagnia solo con il proprio PC.

Ne consegue che per il bambino è necessario riscoprire gli aspetti importanti del gioco che sono l’inclusione e il confronto leale, che lo porteranno a considerare il compagno un amico, a relazionarsi con lui a trattarlo con il dovuto rispetto e ad aiutarlo se si trova in difficoltà.

Questo nuovo “stile di vita” farà si che né la violenza fine a se stessa né il bullismo potranno trovare terreno fertile nell’animo del futuro uomo.

“Quindi, conclude la presidente Teresa De Rosa, riscoprendo la vera essenza del gioco e ricreando nuove condizioni educative molto probabilmente avremo bambini e adolescenti ben inseriti nella propria realtà ed adulti più consapevoli”.