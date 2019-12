Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo a Roma, ecco il logo ufficiale dell'evento

TERMOLI. È stato realizzato il logo ufficiale che accompagnerà tutte le iniziative dedicate al Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo dalla Cattedrale di Termoli alle Basiliche di San Paolo e di San Pietro a Roma (18-26 gennaio 2020) in occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e della Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco.





Di seguito la descrizione: “il marrone della cupola evoca la roccia di Pietro e la pietra su cui poggia la Chiesa. Il colore azzurro della Cattedrale richiama il mare termolese. Il colonnato giallo e rosso si rifà ai colori di Termoli ma anche al giallo e al bianco come colori del Vaticano. La cupola è sormontata dall’urna timoteana. Il versetto biblico “Ravviva il dono di Dio che è in te” (dalla Seconda Lettera di San Paolo a Timoteo – 2 Tim 1,6) circonda tutto il logo come frase-guida.

Il logo del Pellegrinaggio personalizzerà tutte le comunicazioni e le attività di diffusione che verranno organizzate nelle prossime settimane. Si ricorda anche l'iniziativa del “post” giornaliero pubblicato sui canali social diocesani (Instagram, Facebook e Twitter) che invita a sintonizzarsi quotidianamente su una Parola di Dio.

Intanto, il Comitato è al lavoro per definire tutti i dettagli del programma: “Mettiamoci in cammino verso questo evento straordinario insieme a Papa Francesco!”.